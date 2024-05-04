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فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

مرسيدس تنفي انتقال أنتونيلي المبكر للفورمولا واحد: "لن يحصل"

نفى توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد التكهنات التي ربطت أندريا كيمي أنتونيلي بانتقال مبكر إلى مقعد في الفئة الملكة.

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

تم تقييم أنتونيلي كأخد خيارات مرسيدس بديلاً عن نجمها لويس هاميلتون، الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

حتى أنها أمنت لسائق الفورمولا 2 تجارب خاصة له على متن سيارات فورمولا واحد سابقة في براكلي.

لكن تم ربط ناشئ مرسيدس، صاحب الـ 17 عاماً، كذلك بانتقال إلى ويليامز بديلاً عن لوغان سارجنت الأمريكي الذي يواجه صعوبات على متن السيارة منذ فترة طويلة.

وكثرت الأقاويل حيال ذلك خاصة بعد أن عُلم أن "فيا" تلقت طلباً لمنح الإيطالي رخصة القيادة الخاصة بشكل استثنائي قبل الوصول للعمر الأدنى المُلزم - 18 عاماً.

وسيبلغ أنتونيلي عامه 18 بنهاية شهر أغسطس، ما أشعل التكهنات بأن ذلك تحضير لدخوله الفورمولا واحد قبل العطلة الصيفية.

لكن وضمن حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، نفى وولف تماماً تلك الفكرة، مؤكداً أنه لا توجد لدى مرسيدس نية بتغيير خططها الأصلية للناشئ الموهوب.

فقال: "التكهنات لم تخرج من طرفنا، ونحن وبكل تأكيد أشرنا في البداية إلى أننا لا نريد السير في ذلك الطريق".

وأكمل: "لا أعلم من أين جاءت الفكرة بأن مرسيدس ترغب بذلك. على كيمي التركيز في الفورمولا 2 وهو يعلم ذلك".

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وأضاف: "كل ما قيل مجرد شائعات، تتواصل هنا وهنا بشكل غير صحيح. إنه سائق فورمولا 2 مع بريما، وهذا ما يقوم به وذلك ما يركز عليه بالكامل".

وشدد وولف على أن مرسيدس حذرة من الإضرار بـ أنتونيلي عبر ترقيته مبكراً للفورمولا واحد، نظراً لغياب خبرته فيها.

فقال: "منذ 15 شهراً فقط، كان يقود سيارة فورمولا 4. لدينا ثقة كبيرة بـ كيمي، بقدراته ومستقبله".

وأكمل: "لكن هناك اتجاه علينا اتباعه، وليس محاولة الحلم بالانتقال من سلسلة لأخرى بطريقة لا تفيده بالتأكيد".

كما شدد وولف على أن مرسيدس لم تفكر مطلقاً بتسريع وتيرة انضمام أنتونيلي إلى الفورمولا واحد، ملمحاً إلى أن ما يُشاع خرج من أطراف أخرى.

فقال: "أعتقد أن هذه التكهنات حصلت على المزيد من الاهتمام ضمن أشخاص معينين. لكن بالتأكيد، لم نقم نحن بالسعي لتسريع ذلك".

وتعليقاً على قرار تشكيلة السائقين، أضاف: "نحن أكثر من مسرورين مع جورج (راسل). حيث سيواصل القيادة مع الفريق. فيما عدا ذلك نحن ما زلنا نراقب سوق السائقين".

واختتم: "لن تحصل تلك الخطوة (تسمية هوية السائق الآخر) إلا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

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