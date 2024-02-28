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مرسيدس تنفي أن يكون استلهام تصاميمها السبب وراء نجاح سيارة ريد بُل 2024

أقر  توتو وولف مدير فريق مرسيدس بوجود تشابهات بين سيارة الفورمولا واحد الخاصة بهم لموسم 2023 وبين سيارة ريد بُل لهذا العام، لكنه يعتقد أن أداء آر.بي20 الجديدة سيأتي من مجالات مختلفة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

سيمون غالوي/ صور لات

لفتت سيارة ريد بُل الجديدة الأنظار بسبب تصميم جانبها، وما وصفه وولف بـ "السور العظيم" كغطاء محرك، الذي يتشارك كثيراً مع المفهوم التصميمي الذي استخدمته مرسيدس في سياراتها لموسمي 2022 و2023، ولكن تم التخلي عنه الآن.

ومع ذلك، يرى وولف إنه بينما تبدو آر.بي20 من الخارج مماثلة لسيارتي دبليو13 ودبليو14، لكن أسرارها الحقيقية مخفية عن الأنظار.

فقال: "هناك بعض الأشياء التي استلهموها من سيارتنا".

وأكمل: "ليس فقط تصميم الجانب 0 أو ’زيروبود’، ولكن بالطبع لدينا أيضاً هذا الغطاء الخارجي للمحرك، الذي أطلقنا عليه 'السور العظيم'، والذي اعتمدوه. إنه ليس رائعاً من الناحية الجمالية، ولكنه منطقي".

وأضاف: "لكن الأداء الحقيقي يأتي من أسفل السيارة. فهذه سيارات حقبة المؤثرات الأرضية، حيث يتعلق الأمر أيضاً بالارتكازية وخصائص التماسك الميكانيكي".

واسترسل: "هذا هو المجال الذي كانوا أقوياء فيه خلال المواسم الأخيرة، وربما كان هناك تطوير إضافي، ولكنه ليس تغييراً جذرياً في المفهوم كما يمكن أن نرى من النظرة الأولى لتصميم هيكل السيارة".

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بالمقابل، أوضح وولف أن ريد بُل اتبعت ما أشارت إليه نتائج نفق الهواء وذلك كان السبب وراء اختيار عدم مواصلة تطوير مفهوم كان يعمل بالفعل بشكل جيد خلال موسم 2023.

"إنها خطوة شجاعة للغاية،" قال، وأكمل: "لأنهم لو اتبعوا مقاربة حذرة، لربما كانوا ليطوروا سيارة جيدة جداً أكثر".

واسترسل: "لكن البيانات ستوجهك دائماً نحو وجهة التطوير المرغوبة، وربما أظهرت البيانات أن ما يفعلونه مع السيارة الجديدة، عبر هذه التطويرات الجديدة، قد يجلب في الواقع ارتكازية أكبر أو خصائص توجيه أفضل. لأنه وإلا، لما كانت ريد بُل قد فعلت ذلك".

واستكمل: "لطالما تميزوا بالابتكار خلال المواسم الأخيرة، كانوا الفريق الذي يرسم معيار المنافسة. وفي هذا الصدد، أنا مقتنع بأنهم كانوا يعلمون ما يفعلونه".

من جهته، أوضح المدير التقني لفريق آر.بي، جودي إيغينتون أنه كان من المفاجئ أن يرى الفريق الأساسي يتخذ خطوة جريئة كهذه، واعترف بأنها كانت مصدر إلهام.

"كانت سيارتهم العام الماضي جيدة جداً،" قال إيغينتون. 

وأكمل: "أرادوا الحفاظ على تفوقهم. لذا اتبعوا وجهة تطوير عدائية. ولكن كانت مرسيدس عدائية أيضاً وكذلك فيراري في بعض المجالات".

واسترسل: "لذلك من جهة، كانت مفاجأة. ولكن ريد بُل قدمت للجميع معياراً جيداً العام الماضي. وأنا متأكد أنهم توقعوا أن الجميع ينتظر تصميمهم الجديد. وقالوا: 'حسناً، أنتم تنظرون إلى ما كنا نفعله. لكن هذه هي الوجهة التي سننتهجها!".

واختتم: "لذا أعتقد أنه تصميم رائع، حقاً، ومثير للاهتمام للغاية. لقد جذب بالتأكيد انتباه المهندسين والمصممين في فريقنا، وبالتأكيد في جميع الفرق الأخرى".

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