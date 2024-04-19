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مرسيدس تنضم إلى ويليامز وآربي مع تحديثات "سريعة وغير مكلّفة" لتحسين تدفق الهواء حول قمرة القيادة

انضمت مرسيدس إلى ويليامز وآربي مع تعديلات على السيارة لجائزة الصين الكبرى تهدف إلى تحسين تدفق الهواء حول قمرة القيادة.

تفاصيل تقنية لسيارة مرسيدس دبليو15

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

بينما لا تفضّل الفرق عادة تقديم تحديثات كبيرة خلال عطل نهاية أسبوع السباقات القصيرة، بسبب الوقت المحدود للتجارب، إلا أن ذلك لا يمنعها من السعي لتحقيق مكاسب بطرق أخرى.

وعلى نحوٍ مثير للاهتمام، فإنه من بين بيانات السيارات التي تم تقديمها إلى فيا لجائزة شنغهاي نهاية هذا الأسبوع، هنالك 3 فرق أدخلت تعديلات على المنطقة المحيطة بالسائق وقمرة القيادة.

تفاصيل الطوق على سيارة آربي

تفاصيل الطوق على سيارة آربي

حيث عمد فريق آربي إلى إعادة تشكيل مسند الرأس خلف خوذة السائق من أجل المساعدة على تحسين إدارة فصل تدفق الهواء في هذه المنطقة، ما ينبغي أن يحسّن بدوره تدفق الهواء على باقي السيارة.

فيما أتت التعديلات من مرسيدس وويليامز على منطقة الطوق، وهو ما يهدف كذلك إلى تنظيف الهواء المتدفق على السيارة.

تفاصيل الطوق على سيارة مرسيدس دبليو15

تفاصيل الطوق على سيارة مرسيدس دبليو15

حيث أضافت مرسيدس فتحة صغيرة على جانبي قمرة القيادة خلف الطوق، وتهدف الفكرة من هذه التعديلات إلى توليد دوامات هواء صغيرة تساعد على التحكم في الهواء الخارج من قمرة القيادة، والذي يشكّل بدوره الهواء على نحوٍ أفضل بكثير بينما يتجه نحو الجناح الخلفي.

وبالنسبة لويليامز، فقد تم تعديل الشكل الهندسي للقسم الأمامي على الطوق من أجل زيادة زاوية الهجوم على الهواء، إذ يساعد ذلك في ترتيب الهواء المتدفق حول الطوق ويتحكم بشكل أفضل في الخسائر التي لاحظها الفريق داخل منطقة قمرة القيادة.

وتتمثل الفائدة من ذلك في تحسين تدفق الهواء نحو القسم الخلفي للسيارة، وهو ما يعزز بدوره من الكفاءة الانسيابية للسيارة.

تفاصيل الطوق على سيارة ويليامز

تفاصيل الطوق على سيارة ويليامز

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