مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
192 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"
15-03-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مرسيدس تراجعت عن انضمامها لمجموعة الفرق التي اشتكت حيال تسوية فيراري السرية مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بمحركها لموسم 2019 المنصرم.

على ضوء إعلان "فيا" التوصل لاتفاقية سرية مع فيراري حيال شبهات كون محركها للموسم الماضي "غير قانوني"، أعلنت جميع الفرق التي لا تتزود بوحدات الطاقة الإيطالية اعتراضها على ذلك في بيان غاضب.

تلك الفرق هي: مرسيدس، ريد بُل، ألفا تاوري، مكلارين، رينو، ويليامز وريسينغ بوينت.

وأصدرت تلك الفرق بياناً جماعياً تنتقد فيه قرار "فيا"، وأشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءاً قانونياً كي تحصل على الأجوبة التي تريدها.

حيث جاء في البيان: "نحن الفرق الموقّعة على ذلك البيان تفاجأنا وصُدمنا من بيان فيا الصادر في 28 فبراير/شباط والمتعلّق بإتمام الاتّحاد تحقيقه على وحدة طاقة سكوديريا فيراري".

وأضاف بيان الفرق: "واضع القوانين الرياضية الدولي عليه مسؤولية التصرّف ضمن أعلى معايير الحُكم، النزاهة والشفافية. إذ وبعد أشهر من التحقيقات التي تمّت من قِبَل الاتّحاد فقط بعد تساؤلات وشكوك من قِبَل الفرق الأخرى، فإنّنا نعترض ونرفض توصّل فيا لتسوية سرية مع فيراري من إغلاق تلك المسألة".

وتابع: "وعليه، فإنّنا هنا نصرّح علانية التزامنا المشترك بالسعي لكشف الحقيقة بشكل لائق في تلك المسألة، وذلك من أجل ضمان أن تعامل رياضتنا كلّ الفرق على نحوٍ عادل ومتساوٍ. كما أنّنا نقوم بذلك نيابة عن المشجّعين، المشاركين وحاملي الحقوق التجارية في الفورمولا واحد".

واختتم: "إضافة إلى ذلك، نحن نحتفظ بحقوقنا للسعي نحو إصلاح وتدارك قانوني للأمور، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الواجبة لدى الاتحاد الدولي للسيارات أمام المحاكم المختصة".

لاحقاً، أرسلت تلك الفرق رسالة شديدة اللهجة إلى جان تود رئيس "فيا" تحتوي عدة أسئلة حيال أسباب ذاك القرار بإيقاف التحقيقات في مسألة محرك فيراري 2019.

موقف "فيا" كان يتمحور حول التوصل إلى تسوية مع فيراري وذلك لتفادي تداعيات محكمة قضائية مكلفة ومضرة في مواجهة فيراري حيال هذه المسألة، لأنه لم تكن لدى "فيا" أية طريقة لإثبات غشّ العلامة الإيطالية بشكل قاطع.

ومع موقف "فيا" الحازم من المسألة، وتعبير تود عن غضبه في رسالة رد فيها على الفرق المعترضة، لم يعد سير تلك المسألة واضحاً.

ويبدو أن مؤتمراً صحفياً مشتركاً للفرق السبعة كان من المقرر خلال جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وكشفت مصادر مطلعة الآن أن مرسيدس قررت الابتعاد عن هذه القضية، وعدم المشاركة في أية إجراءات لاحقة تالية متعلقة بها.

وبينما كان توتو وولف مدير فريق مرسيدس القوة الدافعة الأساسية وراء اتخاذ موقف في مواجهة قرار "فيا"، لم يصدر أي تفسير رسميّ بعد حيال سبب تغيير الرأي هذا.

لكن، أشارت مصادر مطلعة إلى أنّ وولف أخبر الفرق المعترضة على هامش جائزة أستراليا الكبرى الملغية، أنّ الخطوة الجديدة هذه جاءت كتوصية من الشركة الأم "دايملر" التي لم ترغب البقاء ضمن معركة قد تضرّ بسمعتها وبصورة فريقها في الفورمولا واحد.

المقال التالي
شتاينر: الخلاف بين الفرق بشأن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمر "طبيعي"

المقال السابق

شتاينر: الخلاف بين الفرق بشأن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمر "طبيعي"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن

منصة السباق

جائزة هولندا الكبرى

جائزة هولندا الكبرى

٣٠ أبريل - ٣ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

المكالمة الهاتفية التي حدّدت مصير جائزة أستراليا الكبرى

2
فورمولا 1

إمكانية إقامة سباقات الفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية

3
دبليو آر سي

رالي المكسيك: أوجييه يحقق أوّل فوز مع تويوتا بعد إلغاء اليوم الأخير من الحدث

4
فورمولا 1

معرض صور: تصميم سيارة الفورمولا واحد الرسمي لموسم 2021

5
فورمولا 1

مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"

49د

أحدث ملفات الفيديو

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

هل كانت فيراري تغش فعلاً في 2019؟ وما هو سبب التسوية السرية بينها وبين فيا؟ 04:33
فورمولا 1

هل كانت فيراري تغش فعلاً في 2019؟ وما هو سبب التسوية السرية بينها وبين فيا؟

أحدث الأخبار

مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"
F1

مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"

شتاينر: الخلاف بين الفرق بشأن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمر "طبيعي"
F1

شتاينر: الخلاف بين الفرق بشأن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمر "طبيعي"

فيراري تغلق مصنعها في مارانيللو المتضمّن عمليات الفورمولا واحد بسبب كورونا
F1

فيراري تغلق مصنعها في مارانيللو المتضمّن عمليات الفورمولا واحد بسبب كورونا

مدير جائزة هولندا الكبرى "ينتظر توضحيًا" بشأن موعد سباق زاندفورت
F1

مدير جائزة هولندا الكبرى "ينتظر توضحيًا" بشأن موعد سباق زاندفورت

إمكانية إقامة سباقات الفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية
F1

إمكانية إقامة سباقات الفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.