مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا
تقترب مرسيدس أكثر فأكثر من إتمام خطوتها لترقية أنتونيللي إلى تشكيلتها في الفورمولا 1 لموسم 2025.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
يتجه أندريا كيمي أنتونيللي للحصول على أولى مشاركاته في التجارب الحرة الأولى في الفورمولا 1 مع مرسيدس خلال جائزة إيطاليا الكبرى بينما تكمل العلامة الألمانية خطتها لترقية الإيطالي الشاب إلى فريقها مكان لويس هاميلتون في 2025.
أنتونيللي، الذي يكمل الـ 18 يوم الأحد المُقبل، هو أبرز المرشحين حاليًا ليحل مكان هاميلتون المتجه إلى فيراري في 2025، حيث خاض سلسلة من التجارب الخاصة مع الفريق على متن سيارتي دبليو13 ودبليو14 هذا العام.
ووفقًا للنسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن مرسيدس بصدد منح أنتونيللي مشاركته الأولى في الفورمولا 1 في مونزا في 30 أغسطس المقبل ضمن واحدة من مشاركات التجارب الحرة الأولى الإلزامية على الفرق مع أحد الناشئين.
في المقابل، من المتوقع كذلك أن يعلن الفريق هناك عن تصعيد سائقه الناشئ إلى تشكيلته لموسم 2025 بجوار جورج راسل.
هذا وسيحل أنتونيللي سائق الفورمولا 2 الحالي مكان هاميلتون في التجارب الحرة الأولى في إيطاليا، ليكون رفقة مهندس السباق بيتر بونينغتون الذي أعلنت مرسيدس اليوم بقاءه مع الفريق لموسم 2025 وترقيته ليكون رئيس قسم هندسة السباق.
وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال العطلة الصيفية، أوضح أنتونيللي أنه لا يتعامل مع أي شيء على أنه مسلّم به في مرسيدس، كما صرّح كذلك بأنه ليس خائفًا من أن يتم تقييمه على مسرح رياضة السباقات الأكبر.
حيث قال: "بعض درجات القلق تكون حاضرة على الدوام، أعتقد بأنّ إمكانيّة عدم القدرة على تقديم الأداء المطلوب تخيف أيّ أحد. مقاربتي تتمثّل في رؤية ذلك على أنّه فرصة رائعة للتعلّم، والنموّ وكذلك الاستمتاع باللحظة".
وأردف: "لست خائفًا من الحكم عليّ، أعرف أنّ لدى مرسيدس رأيٌ واضح بشأن إمكانيّاتي، بالفعل لم ينطلق هذا الموسم في الفورمولا 2 بأفضل طريقة لكن لم تكن هناك أيّة أفكار سلبيّة".
وأكمل: "أشعر بالراحة، لو سنحت الفرصة لي فسآخذها بحرص وتعطّشٍ وسأحاول استغلالها أقصى استغلال".
ثمّ تابع: "كان هناك بعض الضغط عليّ مؤخّرًا مع كلّ الشائعات حول العام المقبل، لكنّني دائمًا ما حاولت الاستمتاع بذلك. أستمتع بكلّ فرصة تتاح أمامي".
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