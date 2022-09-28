مرسيدس تمدد بشكل مبكر صفقتها مع بيتروناس لتشمل حقبة المحركات الجديدة في 2026

لطالما كانت بيتروناس الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس طوال حقبة المحركات الهجينة منذ أن تضافرت جهودهما معاً في 2010. حيث نتج عن هذه الشراكة 15 لقباً في بطولتي السائقين والمصنّعين.

وينتهي العقد الحالي بنهاية موسم 2025، ومع نجاح هذه الشراكة كان من المتوقع تمديدها في مرحلة ما.

لكن تحضيرات مرسيدس من أجل حقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026، حيث ستنتقل البطولة لاستعمال وقود مستدام بالكامل، بالتالي لا بد من بدء العمل بأسرع وقت ممكن للتأقلم مع القوانين الجديدة.

حيث أعلن توتو وولف مدير فريق مرسيدس الصفقة الجديدة، فقال: "اليوم نُعلن عن أمر غير اعتيادي بعض الشيء، عن شراكة ستبدأ بعد أربع سنوات".

وأكمل: "هذا بمثابة رسالة هامة: فريقنا مع بيتروناس ليسا مجرد شريكين، بل نحن عائلة، وسنصبح فريقاً واحداً متحداً لمزيد من السنوات القادمة".

وتعزز هذه الشراكة من سعي مرسيدس وبيتروناس نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وبالإضافة إلى الوقود المستدام بالكامل، يستعد المصنّع الألماني ليصبح من الشركات عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.

كما باتت السهام الفضية أول فريق يستثمر في وقود الطائرات المستدام، وساعدت بيتروناس في تجارب أجرتها مرسيدس في عدد من السباقات باستعمال الوقود الحيوي ضمن شاحناتها، وذلك خلال الجولات الثلاث المتتالية التي أقيمت في بلجيكا، هولندا وإيطاليا.

وكشف الفريق أن الانتقال لاستعمال الوقود الحيوي خفف من الانبعاثات الكربونية طوال تلك الأسابيع بنسبة 89 بالمئة.

وتعتقد بيتروناس أنها قادرة على تقديم وقود تنافسي مستدام لسيارات مرسيدس، إضافة إلى المزيد من وسائل خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.