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مرسيدس تُلمح إلى وجود "مشاكل" في ظلّ تحسينها لوحدة طاقتها الجديدة

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مرسيدس تُلمح إلى وجود "مشاكل" في ظلّ تحسينها لوحدة طاقتها الجديدة
04-02-2020

ألمحت مرسيدس إلى أنّ التحسينات التي ستُدخلها على وحدة طاقتها لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد لم تتجسّد من دون تحديّات في ظلّ اقترابها من إتمام العمل على الخصائص التي ستبدأ بها الموسم الجديد.

ضمن مقطع فيديو نشره الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال آندي كاول مدير قسم المحرّكات في مرسيدس أنّ الصانع الألماني حقّق تقدّمًا لكنّه "يُكافح بعض المشاكل الصغيرة مثلما هو الحال دائمًا"، بينما غرّد الفريق قائلًا: "إن لم تواجه كبوات، فذلك يعني أنّك لا تبذل الجهد الكافي".

وكشفت مرسيدس في الـ 28 من يناير الماضي أنّ وحدة الطاقة الجديدة قد تمّ تشغيلها على هيكل سيارة "دبليو11".

وقال حيال ذلك: "الكثير من الأمور تجري في بريكسوورث، الكثير من التحسينات على كامل وحدة الطاقة، على صعيد نظام إيرز، ومحرّك الاحتراق الداخلي. مثلما هو الحال دائمًا فإنّنا نجابه عددًا من المشاكل الصغيرة في ظلّ جمعنا لكلّ شيء معًا".

وأضاف: "لذا هناك الكثير من العمل الجاري في بناء الخصائص المناسبة، وتشغيلها لفترة طويلة ومن ثمّ توفير وحدات الطاقة للفرق كي تتمكّن من تشغيل سياراتها، أعتقد بأنّكم رأيتم واحدة قد تمّ تشغيلها بالفعل".

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وأكمل: "نعمل إثر ذلك على تجهيز المعدّات لاختبارها على الحلبة. إطلاق السيارة سيكون في الـ 14 من فبراير/شباط، بوردة حمراء، ومن ثمّ نتوجّه إلى برشلونة بثلاث سيارات ستدخل الحلبة".

وأردف: "لدينا ستّة أيّام فقط من التجارب على الحلبة قبل التوجّه إلى ملبورن".

وقال كاول أنّ مرسيدس تجهّز بالفعل محرّكات السباق الضروريّة للفرق الثلاثة التي تستخدم محرّكاتها.

وقال: "بالنسبة لمجموعة السباق، فإنّ لدينا عددًا ضخمًا من تلك المكوّنات التي تمّ تصنيعها وتجميعها، ويكمن التحدّي في تجهيزها وإيصالها إلى الجانب الآخر من العالم".

وأكمل: "أي أنّها فترة مزدحمة، وتُلاحق خلالها أجزاءً متفرّقة في الأداء، وتعمل على تحسين الموثوقيّة، وجمع قدرٍ كبيرٍ من المكوّنات معًا وإيصالها إلى الجانب الآخر من العالم".

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