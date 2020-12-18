مرسيدس تُلمح إلى تجديد وشيك لعقد هاميلتون

ينتهي عقد هاميلتون نهاية الموسم الجاري، واختار هو وفريقه مرسيدس تأجيل محادثات تجديد العقد إلى ما بعد ضمانه للقبه السابع في البطولة.

وقال هاميلتون مؤخّرًا أنّه يرغب في إتمام الصفقة الجديدة قبل أعياد الميلاد، وهو هدفٌ يبدو متّجهًا لتحقيقه بأريحيّة بالنظر إلى تغريدة فريقه مرسيدس.

فتحت وسم "أعلن" #Announce غرّد الفريق اقتباسًا لهاميلتون يُعبّر فيه عن رغبته في التوقيع لموسم 2021.

وجاء في نصّ التغريدة: "أخطّط للتواجد هنا العام المقبل. أريد أن أكون هنا العام المقبل".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا أمامن المزيد لفعله وتحقيقه كفريق، سواءً في الرياضة أو حتّى خارجها".

وسيأتي تأكيد صفقة هاميلتون الجديدة ليحسم تشكيلة مرسيدس لموسم 2021، وذلك على إثر تجديد عقد فالتيري بوتاس بالفعل للعام المقبل.

لكنّ هاميلتون أُدرج في المقابل كسائقٍ لمرسيدس في قائمة المشاركين الأوّليين التي نشرتها "فيا" الأسبوع الماضي.

ويبقى فريقا مرسيدس وريد بُل فقط اللذين لم يُتمّا تشكيلتيهما بشكلٍ رسمي بعد لموسم 2021، بالرغم من أنّ ريد بُل من المرجّح أن تُعلن عن تعاقدها مع سيرجيو بيريز ليُجاور ماكس فيرشتابن اليوم الجمعة.