مرسيدس تلتزم بمواصلة استخدام الأرضيّة الجديدة لبقيّة جولة زاندفورت

التزمت مرسيدس الآن باستخدام الأرضيّة الجديدة لبقيّة مجريات جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1، وذلك بعد أن كانت متشكّكة في إمكانيّاتها عند اعتمادها للمرّة الأولى في بلجيكا.

وكجزء من برنامج تطويرها الذي ساعدها على قلب سيارتها "دبليو15" إلى سيارة فائزة، اختبرت مرسيدس أرضيّة جديدة في سبا-فرانكورشان قبل العطلة الصيفيّة.

لكن بعد يوم جمعة مليء بالمتاعب بقي فيه الفريق حائرًا حيال ضعف التحكّم والافتقار للسرعة القصوى على الخطوط المستقيمة، فقد تمّ نزع الأرضيّة والعودة إلى الخصائص القديمة.

وكانت تلك الخطوة احترازيّة، حيث كان الفريق واثقًا من البيانات التي تحصل عليها في مصنعه.

ولتأكيد ذلك، فصلت مرسيدس خصائص سيارتيها في تجارب زاندفورت، حيث استخدم جورج راسل الأرضيّة الجديدة، بينما واصل لويس هاميلتون بالخصائص القديمة.

ومع رضا الفريق بالشعور الأولي، واستخدام هاميلتون الأرضيّة الجديدة من دون مشاكل في الحصّة الثانية مع تصدّر راسل الترتيب، حصل الفريق على ما فيه الكفاية للتأكّد من عمل الأرضيّة الجديدة.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في مرسيدس أنّ الظروف المتغيّرة في صباح الجمعة لم تكن مثاليّة للحصول على صورة واضحة حول أداء الأرضيّة، لكن هناك دلائل كافية للمواصلة مع الأرضيّة الجديدة.

وقال شوفلين: "كان اليوم بداية مشجّعة لعطلة نهاية الأسبوع. كانت الظروف صعبة في الحصّة الأولى مع الرياح القويّة والأمطار الغزيرة وهو ما صعّب من مهمّة قراءة الأرضيّة المحدّثة التي جلبناها في سبا".

وأضاف: "بالرغم من ذلك فإنّ ما شاهدناه يتماشى مع توقّعاتنا، لذا سنُواصل بالأرضيّة نهاية هذا الأسبوع مع السيارتين".

وتتحضّر مرسيدس لمعركة قاسية مع مكلارين وريد بُل نهاية هذا الأسبوع، حيث بدت الفوارق ضئيلة في الأمام.