تصدر زميله كيمي أنتونيللي التجارب الحرة الثانية على حلبة سبا-فرانكورشان بزمن بلغ دقيقة واحدة و45.944 ثانية، بينما أنهى راسل الحصة في المركز الثامن بفارق تجاوز 1.2 ثانية، بعدما سجل دقيقة واحدة و47.229 ثانية.

ورغم أن راسل نجح مؤخرًا في تقليص الفارق مع متصدر بطولة العالم أنتونيللي إلى 25 نقطة، فإنه لا يزال يواجه صعوبة في مجاراة زميله من حيث السرعة الخالصة، وكان قد اعترف بأنه بحاجة إلى رفع مستواه إذا أراد البقاء في صراع اللقب.

وأظهرت بيانات نظام تحديد المواقع واللقطات من كاميرا السيارة أن راسل فقد وقتًا مهمًا في منعطف "ليه كومب"، بعدما اضطر إلى رفع قدمه عن دواسة الوقود عند الخروج من المنعطف السابع، خلافًا لأنتونيللي. كما بدا أنه استهلك طاقته الكهربائية في وقت أبكر على المقطع بين "بوهون" ومنعطف "فاني"، إضافة إلى تسجيله سرعة قصوى أقل بين "بلانشيمون" ومنعطف "باص ستوب".

وأوضح أندرو شوفلين مدير الهندسة الميدانية في مرسيدس أن إطارات راسل لم تكن في نطاق التشغيل المثالي عند بداية لفته السريعة، كما أنه لم يستغل مستوى التماسك المتاح بالشكل المطلوب بعد الصعوبات التي واجهها الفريق في التجارب الحرة الأولى.

وقال شوفلين: "لم تكن لفة جيدة بالنسبة لجورج، لكنها كانت لفة واحدة فقط، وإذا لم تسر بالشكل المطلوب فستبدو بعيدًا عن الوتيرة."

وأضاف: "شعر بأن الإطارات لم تكن جاهزة عند بداية اللفة، وتسبب هذا في خسارة بعض الوقت."

وأكمل: "هناك بعض المنعطفات التي يبدو أنه قلل فيها من مستوى التماسك المتاح، لكن بعد الحصة الأولى الصعبة التي مررنا بها فهذا ليس مفاجئًا. هناك بعض الأمور التي يمكنه العمل عليها، ويمكننا رؤية الكثير منها في البيانات، وأنا واثق من أنه سيكون حاضرًا غدًا."

وأشار شوفلين إلى أن خصائص وحدات الطاقة الجديدة في موسم 2026 تجعل أي خسارة للسرعة داخل المنعطفات تؤثر مباشرة على الأداء في الخطوط المستقيمة، خصوصًا على الحلبات التي تعاني من محدودية الطاقة مثل سبا وسيلفرستون.

وقال: "المشكلة أن انخفاض سرعة المنعطفات يؤثر على نشر الطاقة الكهربائية. وعندما تكون على حلبة تعاني من محدودية الطاقة مثل هذه الحلبة أو سيلفرستون، فإن هذه الفوارق تصبح أكبر بكثير."

كما كشف أن مرسيدس أخطأت في اختيار إعدادات السيارة خلال التجارب الحرة الأولى.

وأضاف: "كانت حصة أولى فوضوية، لأن السيارة لم تكن في الوضع الصحيح. اعتقدنا أن مستوى التماسك سيكون أعلى مما كان عليه، لكن يبدو أن الفرق الأخرى أصابت الإعدادات بشكل أفضل."

وتابع: "أجرينا تعديلات على السيارة بين الحصتين، وكان السائقان أكثر ارتياحًا في فترة ما بعد الظهر."

كما أوضح أن راسل واجه مشكلة تقنية إضافية في الحصة الأولى.

وقال: "نحاول فهم بعض الأمور في جانب جورج. كانت هناك مشكلة في أحد أجهزة قياس تدفق الوقود المعتمدة خلال الحصة الصباحية، ما جعله يعاني من نقص في القوة مقارنة بكيمي. تم حل هذه المشكلة، ولا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة الأخرى."

واختتم شوفلين قائلًا: "حتى كيمي شعر بأنه لم يقدم لفة مثالية، لكننا سنحتاج إلى إيجاد المزيد من الأداء، لأننا نرى أن المنافسين قريبون جدًا منا، وخصوصًا على صعيد وتيرة السباق، حيث تبدو جميع الفرق متقاربة للغاية."