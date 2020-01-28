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مرسيدس تُكمل التشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

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مرسيدس تُكمل التشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد
28-01-2020

أكمل فريق مرسيدس التشغيل الأوّل لمحرّك سيارته "دبليو11" التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بنجاح.

نشر الصانع الألماني مقطعًا صوتيًا لتشغيل المحرّك اليوم الثلاثاء على حسابه في تويتر قبيل الظهور الأوّل للسيارة في الـ 14 من فبراير/شباط المقبل.

 

وستُسجّل سيارة مرسيدس "دبليو11" دخولها الأوّل إلى المسار على حلبة سيلفرستون خمسة أيّام قبل انطلاق التجارب الشتويّة في برشلونة.

وبالرغم من أنّ تلك التجربة الأولى على الحلبة لن تكون علنيّة، فإنّ مرسيدس تُخطّط لمشاركة صور ومقاطع فيديو للسيارة خلال ذلك اليوم.

وسيقود لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس مجدّدًا سيارة "دبليو11" في موسم 2020 في محاولة للظفر باللقبين مجدّدًا للعام السابع على التوالي.

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