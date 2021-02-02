مرسيدس تكشف موعد إسدال الستار عن سيارتها لموسم 2021

يتحضّر الفريق المتمركز في براكلي للدفاع عن لقبه هذا الموسم متسلّحًا بمقاتلته الجديدة التي سترى النور في 2 مارس/أذار وفق ما أكدته تغريدة نشرها الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

ولاحقًا أكّدت مرسيدس بأنّ إطلاق السيارة سيكون ضمن حدث رقمي، حيث أنّه من المستحيل إقامة حدث واقعي للكشف عن السيارة هذا العام بسبب القيود التي تفرضها جائحة كورونا.

وقد أعلن الفريق بأنّ مقاتلته ستحمل اسم "مرسيدس-أيه ام جي اف1 دبليو12 إي بيرفورمانس".

ويُعدّ توصيف "إي بيرفورمانس" إشارة جديدة تستخدمها مرسيدس مع كلّ سياراتها الهجينة القادمة بينما تضغط على طريق تطوير تقنياتها.

وستعتمد سيارة "دبليو12" ذات الهيكل الأساسي من العام الماضي، لكنّها ستشهد عددًا من التحديثات الانسيابية التي عمل عليها الفريق من أجل التكيّف مع تحديات القوانين الجديدة التي تهدف إلى إبطاء السيارات.

وكان جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس قد صرّح الأسبوع الماضي بأنّه وبينما دفع استمرار استخدام معظم مكونات سيارات العام الماضي البعض إلى توقّع ترتيب أداء مشابه هذا الموسم، لكنّه لا يرى بأنّ الأمور ستسير على هذا النحو.

جديرٌ بالذكر أنّ مرسيدس هي ثالث فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته لهذا الموسم، حيث سترفع مكلارين الستار عن سيارتها "ام سي ال35 ام" ضمن إطلاق رقمي كذلك من مصنعها في 15 فبراير/شباط، في حين ستطلق ألفا روميو مقاتلتها الجديدة في وارساو في 22 من الشهر ذاته.