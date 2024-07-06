مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الحليف الأكبر لفريقه في بريطانيا كان الأجواء المتقلبة، بينما نجح الفريق في التأهل على صف الانطلاق الأول مع جورج راسل في الصدارة أمام لويس هاميلتون.

وتمكن جورج راسل من حصد البول بوزيشن الثالث في مسيرته والأول لسائق بريطاني بخلاف هاميلتون على أرضه منذ دايمون هيل في 1996.

وبالحديث عن البول بوزيشن الثاني لمرسيدس هذا الموسم، أوضح وولف أن الأمطار والأجواء المتقلبة لعبت لصالح فريقه.

حيث قال: "كنا نأمُل أن تكون الأجواء مبللة عندما سارت أمورنا على نحوٍ جيد للغاية في التجارب الحرة الثالثة".

وأضاف: "أعتقد بأن الطقس قد ساعدنا، إنه الطقس البريطاني ونريده أن يستمر معنا لبقية الجولات الصيفية".

وتابع: "أنا سعيد في النهاية بأننا تمكنا من حصد تلك النتيجة عن استحقاق، ولكن لا يجب ألا ننساق وراء ذلك وأن نركز من أجل السباق".

وبالحديث عن المعركة المتوقعة بين راسل وهاميلتون وكيفية تعامل الفريق معها، قال وولف: "نتحدث حول ذلك في كل أحد، ولا نحاول أن نكرر أنفسنا، لكن لدينا فرصة في السباق. ننطلق من المركزين الأول والثاني وطالما نحافظ على ذلك الوضع لفترة، فسيكون هذا جيدًا وسيمنحنا موقعًا أفضل لحصد النتيجة التي نريدها".