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مرسيدس تكشف عن فيديو نزع إطار سيارة بوتاس

نشر فريق مرسيدس مقطع فيديو لعمليّة نزع إطار سيارة فالتيري بوتاس العالق الذي تسبّب في انسحاب الفنلندي من سباق موناكو.

مرسيدس تكشف عن فيديو نزع إطار سيارة بوتاس

تضمّن مقطع الفيديو ميكانيكيًا يعمل على السيارة في معقل الفريق في براكلي صباح الثلاثاء بعد وقتٍ قصيرة من وصول شاحنة الفريق الحاملة للسيارة.

وكان الإطار قد علق أثناء وقفة صيانة بوتاس وتآكلت أسنان الصمولة ما حال دون نزعها.

وعوضًا عن العمل على السيارة ليلة الأحد، اختار الفريق تركها على حالها إلى حين عودتها إلى المملكة المتّحدة.

وكان جايمس فاولز مسؤول الاستراتيجيّة في الفريق قد أشار في مقطع فيديو سابق إلى أنّ تلك المشاكل ليست بغير المعتادة، حيث قال: "تجري العمليّة بأكملها في غضون ثانية ونصف، أعني نزع صمولة وتغيير الإطار وتثبيت صمولة جديدة".

وأضاف: "نتيجة لذلك فأنا متأكّدٌ من أنّ بوسعكم استنتاج وجود هامشٍ صغيرٍ جدًا للخطأ، ولو حدثت أيّ مشكلة ولو طفيفة فستُبطئ التوقّف أو تتسبّب في حالة كارثيّة ربّما مثلما حدث معنا".

وقال فاولز أنّ سبب المشكلة كان دخول مسدّس الإطارات بزاوية مائلة قليلًا، وأنّه سيتمّ العمل على المسألة لمعالجتها في السباقات المستقبليّة.

 
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ألبين: جولة موناكو المؤلمة بمثابة "خلل" في عملية تقدمنا

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