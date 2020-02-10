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مرسيدس تكشف عن صفقة شراكة كبيرة مع "آينيوس"

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مرسيدس تكشف عن صفقة شراكة كبيرة مع "آينيوس"
10-02-2020

أعلنت مرسيدس شراكة كبيرة جديدة مع "آينيوس" قبيل انطلاق موسم 2020 في الفورمولا واحد، ضمن صفقة تمتد لخمس سنوات.

ربطت شراكةٌ بين العلامة الألمانية و"آينيوس" خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من خلال تعاون مع الفريق الفائز بطواف فرنسا عن طريق قسم مرسيدس-بنز للتطبيقات العلمية المُنشأ حديثاً.

وضمن حدث أقيم في نادي السيارات الملكي في لندن اليوم الاثنين، أعلنت مرسيدس تعزيز التفاهم مع "آينيوس" ليصبح شريكاً أساسياً في فريقها للفورمولا واحد.

وتأتي صفقة الرعاية الكبيرة هذه كدفعة لمرسيدس في وقت يبدو فيه مستقبلها غير محسومٍ بعد حيال المواصلة في الفورمولا واحد لما بعد موسم 2020.

ويبدو أن قيمة صفقة "آينيوس" توازي تقريباً تلك التي تجمع مرسيدس مع بيتروناس، ما يجعل منهما شريكين هامين لفريق مرسيدس على المدى البعيد.

وأحرز فريق "آينيوس" الفوز بطواف فرنسا العام الماضي بعد أخذ مكان "سكاي" كراعٍ رئيسيّ. مع مشاركات إضافية كذلك في الملاحة عن طريق فريق "بين أينزلي" ضمن كأس أمريكا.

يشار إلى أنّ شركة "آينيوس" الكيميائية، مملوكة من قبل أغنى رجل في بريطانيا: السير جيم راتكليف.

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