مرسيدس تكشف عن سيارتها "دبليو14" ذات الكسوة السوداء

ضمن حدث بثٍ رقمي اليوم الأربعاء، كشفت مرسيدس عن سيارتها الجديدة "دبليو14" بحضور لويس هاميلتون وجورج راسل وتوتو وولف مدير الفريق إلى جانب ميك شوماخر السائق الاحتياطي الجديد.

وتميّزت السيارة الجديدة بالكسوة السوداء البارزة التي استخدمها الفريق في 2020 و2021 كجزء من رسالته المناهضة للعنصريّة. وفي حين أنّ الفريق استخدم الكسوة الفضية التقليديّة العام الماضي، فإنّه اختار الكسوة السوداء لهذا العام كجزء من "مشروعٍ كبير" لخفض وزن السيارة.

ومن المنتظر أن يقود هاميلتون وراسل السيارة الجديدة للمرّة الأولى ضمن يوم تصويرٍ ترويجي لاحقًا هذا اليوم على حلبة سيلفرستون.

وقال وولف: "دائمًا ما تتمحور تطلّعاتنا حول القدرة على المنافسة على لقب البطولة. لكنّ منافسين كانوا أقوياء للغاية العام الماضي، وبدأنا بمحاولة اللحاق. يتطلّب التسابق في الأمام صلابة، وعملًا جماعيًا وعزيمة".

وأكمل: "سعينا وراء كلّ جزء من الثانية. ضغطنا بكلّ ما لدينا للعودة إلى الأمام هذا العام".

ويدخل الفريق موسم 2023 متطلّعًا للتعافي من العام الماضي الذي عرف نهاية سلسلة ألقابه الثمانية المتتالية في بطولة الصانعين.

وعانى الفريق مع انطلاق حقبة القوانين التقنيّة الجديدة، حيث واجه هاميلتون وراسل مشاكل كثيفة على صعيد الارتدادات خاصة خلال النصف الأوّل من الموسم.

وأبقت مرسيدس على المفهوم التصميمي للجانب النحيف من العام الماضي، لكنّها أدخلت تعديلات بارزة عليه مثل توسيع غطاء المحرّك. كما عمل الفريق على خفض وزن الهيكل ومراجعة هندسة نظام التعليق الأمامي، وتعديل أنظمة التبريد وتحسين المفهوم الانسيابيّ العام للسيارة بناءً على ما تعلّمه الفريق من العام الماضي.

وقال مايك إليوت المدير التقني للفريق: "حالما أدركنا ما نحتاج لفعله العام الماضي، فقد تطلّب الأمر الكثير من العمل لدفع أنفسنا إلى الأمام".

وأكمل: "كان بوسعكم ملاحظة تحسّن الأداء بالاقتراب من نهاية الموسم الماضي. أمّا في الفترة الشتويّة فقد قمنا بكلّ الأمور التي أردنا فعلها على سيارة العام الماضي ولم نكن قادرين على فعل ذلك بسبب قيود الموارد".