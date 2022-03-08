مرسيدس تكشف عن سيارة الأمان الجديدة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد

سيشهد هذا العام استخدام سيارة مرسيدس "جي تي بلاك سيريز" كسيارة أمان رسميّة في نصف سباقات الموسم، وذلك في ظلّ مواصلة مرسيدس تشارك تلك المهام مع أستون مارتن.

وستُعوّض سيارة بلاك سيريز السيارة السابقة "جي.تي آر" التي وفّرتها مرسيدس في العام الماضي، في حين ستأخذ سيارة "جي تي 63 اس 4ماتيك+" مكان سيارة "سي 63 اس إستيت" التي لعبت دور السيارة الطبيّة منذ 2015. ووفقًا لمرسيدس فإنّهما النسختان الأكثر قوّة من هذين الطرازين.

ويتمثّل أحد أبرز التغييرات في سيارة الأمان الجديدة في نزع قضيب الأضواء الذي كان يتواجد فوق سطح النسخ السابقة. وسيتمّ تعويضه بنظام إشارات ضوئيّة جديد سيتمّ تضمينه في حاجب الهواء الأمامي، إلى جانب تضمّن السيارة الجديدة لجناح خلفي.

كما ستتمّ إضاءة لوحة الأرقام الخلفيّة بالألوان المناسبة أمام السائقين خلال السباق، بينما ستكون الأضواء الجانبيّة متاحة من أجل مساعدة المشجّعين في المدرّجات على معرفة موعد عودة السيارة إلى خطّ الحظائر.

أمّا داخل قمرة القيادة فإنّ بيرند مايلاندر سائق السيارة ومساعده ريتشارد داركر سيحصلان على شاشتين تنقلان البثّ وكلّ المعلومات لمتابعة كلّ ما يحدث على المسار.

وقال كريستوف زاغمولر رئيس قسم رياضة السيارات في مرسيدس-آي.ام.جي: "مرّ أكثر من رُبع قرنٍ منذ 1996 ومرسيدس تزوّد الفورمولا واحد بحاجياتها لسيارات الأمان".

وأضاف: "قادت سيارتنا عالية الأداء سيارات الفورمولا واحد حول الحلبات عند الحاجة لها في الأجواء السيّئة، أو في حال وقوع حادث. كما أنّ السيارة الطبيّة الرسميّة للفورمولا واحد تواجدت على عين المكان بأسرع شكلٍ ممكن عند الحاجة لها".

وأكمل: "ولضمان ذلك فإنّنا رفعنا من الأداء أكثر لموسم 2022 من خلال أكثر نموذجين قوّة حتّى الآن".

وستُحافظ السيارتان على لونهما الأحمر الذي تبنّته مرسيدس العام الماضي، وتتضمّنان شعار الراعي "كراودسترايك".