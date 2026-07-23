مرسيدس تكشف عن سيارة الأمان الجديدة للفورمولا 1 بقوة 612 حصاناً
كشفت مرسيدس عن سيارة الأمان الجديدة التي ستستخدمها بطولة العالم للفورمولا 1 ابتداءً من جائزة المجر الكبرى، لتحل محل سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي بلاك سيريز التي أدت هذا الدور خلال المواسم الماضية.
سيارة الأمان الجديدة من مرسيدس
الصورة من قبل: مرسيدس- بنز
ستقود سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 63 برو 4 ماتيك+ الجديدة سيارات الفورمولا 1 عند الحاجة، لتصبح السيارة الرابعة عشرة التي توفرها مرسيدس بوصفها سيارة الأمان الرسمية للبطولة.
وتعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات على شكل "في" مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 لترات، يولد 450 كيلوواط (612 حصاناً) مع عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، كما تُعد أول سيارة أمان في تاريخ الفورمولا 1 تعمل بنظام الدفع الرباعي عبر منظومة إيه إم جي بيرفورمانس 4 ماتيك+ ذات التوزيع المتغير بالكامل للعزم.
وزُودت السيارة أيضاً بمكابح إيه إم جي المركبة المصنوعة من السيراميك عالي الأداء، إلى جانب ناقل الحركة إيه إم جي سبيدشيفت إم سي تي 9 جي.
ومن أبرز التحديثات التي طرأت على سيارة الأمان الجديدة نظام إشارات ضوئية مدمج داخل الجناح الخلفي، بالإضافة إلى مصابيح ثنائية باعثة للضوء إضافية لتعزيز مستوى الرؤية في مختلف الظروف.
وأكدت مرسيدس-إيه إم جي أنها أجرت تعديلات خاصة على السيارة لتناسب متطلبات العمل في بطولة الفورمولا 1، موضحة: "يتضمن ذلك مشتتاً هوائياً أمامياً جديداً، وجناحاً خلفياً معدلاً مزوداً برفرف متحرك، وعناصر ديناميكية هوائية في مقدمة السيارة تُعرف باسم ألواح التوجيه الهوائي، ما يحسن الثبات، خصوصاً في المنعطفات السريعة وعند السرعات العالية."
وأضافت: "تعمل هذه العناصر على توجيه تدفق الهواء بطريقة مدروسة لتوليد مزيد من القوة الضاغطة على المحور الأمامي."
وستظهر السيارة لأول مرة خلال جائزة المجر الكبرى بطلاء خاص احتفالاً بمرور 30 عاماً على تزويد مرسيدس بطولة العالم للفورمولا 1 بسيارات الأمان، بينما سيواصل السائق الألماني بيرند مايلاندر قيادتها خلال السباقات.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
مرسيدس تكشف عن سيارة الأمان الجديدة للفورمولا 1 بقوة 612 حصاناً
راسل: البيانات تُظهر أنّ دوزنة المحرّك وراء مشاكلي الأخيرة وليس أسلوب قيادتي
لوكلير قبل سباق المجر: "من الصعب للغاية توقع مستوى أداء الفرق مسبقًا"
مرسيدس تُحدّد مصدر مشاكل محرّك راسل
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات