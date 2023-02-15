مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023
تخطط مرسيدس لإجراء بعض التغييرات على تصميم جانب السيارة خلال موسم 2023 المقبل للفورمولا واحد، وفق ما كشفه توتو وولف مدير الفريق.
أطلقت العلامة الألمانية سيارتها الجديدة دبليو14 في سيلفرستون اليوم الأربعاء، حيث ضمّت شكلاً أكثر عدائية للمبدأ التصميمي "الجانب 0" الذي اعتمدته العام الماضي.
لكن وبينما باتت مرسيدس الفريق الوحيد الذي يمتلك تصميماً مختلفاً لجانب سيارته مقارنة بتصميم جانب سيارة ريد بُل (الذي اقتبسته أغلب الفرق)، لكن يبدو أنها بالفعل تستعد لاعتماد حلّ مختلف.
وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق السيارة، أوضح وولف أنه وبينما لا يعتقد الفريق بأن تصميم جانب السيارة يلعب دوراً محورياً في الأداء، لكن هناك تعديلات قادمة في هذا المجال.
حيث قال: "قمنا خلال الموسم الماضي بتحليل الكثير من البيانات حيال كون ذلك التصميم صحيحاً أم لا. من الواضح أنه مختلفة للغاية عن أية سيارة أخرى".
وتابع: "لكننا نعتقد بأنه ليس عاملاً مؤثراً على الأداء. لكن من الواضح أننا نبحث في كل شيء".
وأكمل: "حين نكمل عدة سباقات، سنقوم بتغييره (تصميم جانب السيارة) قليلاً".
لويس هاميلتون، جورج راسل، ميك شوماخر، توتو وولف، مرسيدس
تصوير: مرسيدس
وتشير رغبة مرسيدس في التغيير إلى أنها لا تحصل على الكسب المتوقع بشكل مماثل للتصاميم الأخرى.
لكن وولف أكد أن الفريق راضٍ ومستعد لتجربة أمور أخرى في سبيل تحقيق النجاح.
فقال: "أعتقد أنه من المهم التحلي بالشجاعة في الرياضة، ما زلت فخوراً بالحلول التي استعملناها على سيارتنا العام الماضي".
وأكمل: "تصميم جانب السيارة لا نعتقد بأنه سبب أساسي وراء عدم تقديم الأداء المطلوب".
وأكد وولف أن مرسيدس خلال التجارب الشتوية ستختبر حزمة قريبة للغاية من تلك التي ستستعملها في سباق البحرين الافتتاحي.
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