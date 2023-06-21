مرسيدس تكشف عن خطة تحديثات "أكبر" لجائزة بريطانيا الكبرى

تبدو وتيرة السهام الفضية مشجعة بعد حزمة التحديثات الكبيرة الأخيرة التي أدخلتها في موناكو، مع أرضية معدلة ونظام تعليق أمامي جديد وتصميم لجانب السيارة مماثل لما تعتمده ريد بُل.

وفي كندا، وصل لويس هاميلتون إلى منصة التتويج بالمركز الثالث، بعد منصة تتويج لفريقه مرسيدس في سباق إسبانيا.

ورغم هذه التحسينات المشجعة، لكن السهام الفضية تدرك ضرورة كسب المزيد من الأداء إن أرادت منافسة ريد بُل، لهذا يستعد الفريق لإطلاق حزمة تحديثات جديدة قبل العطلة الصيفية.

وأوضح توتو وولف مدير الفريق بأن بريطانيا ستكون أولى جولتَين سيتم فيهما استعمال قطع جديدة.

فقال: "سنجلب حزمة تحديثات أكبر في سيلفرستون. من ثم سنجلب حزمة أخرى قبل العطلة الصيفية".

وتابع: "لقد تحسّن فهمنا للسيارة بشكل متسارع منذ التغييرات الأخيرة. من المفترض أن نحقق خطوات جيدة خلال السباقات الأربعة المقبلة".

ويرى وولف أن وتيرة الفريق في إيجاد مكاسب الأداء قد تحسنت بشكل كبير.

فقال: "أعتقد أننا بتنا نفهم عمليات المحاكاة بشكل أفضل، ونوافق بين نتائجها وبين ما نراه على المسار".

وأكمل: "هذه كانت المشكلة التي عانينا منها خلال السنة والنصف السابقة. نحن نرى كسباً جيداً في الأداء حالياً مع فهم أفضل لما تحتاجه السيارة كي تصبح أكثر سرعة".

وأضاف: "بشكل عام، خطواتنا باتت أكبر الآن. أعتقد أننا نحقق تقدماً جيداً".

بالمقابل، يدرك وولف أنه وبالرغم من التحسن في الوتيرة لكن ريد بُل ما زالت بعيدة في الصدارة رغم أن فارق المركز الأول الذي حققه ماكس فيرستابن في كندا كان الأقل حتى الآن لهذا الموسم بواقع 9 ثوانٍ تقريباً أمام فرناندو ألونسو صاحب المركز الثاني.

"بالنسبة لنا، لم نتوقع تأديتنا هذه في كندا. لكن ذلك كان مشجعاً. بالمقابل علينا ألا ننسى أن ماكس لم يكن يضغط في الصدارة" قال وولف.

وأكمل: "لكنني أعتقد أن الفارق ما زال كبيراً في الحقيقة".