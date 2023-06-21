مرسيدس تكشف عن خطة تحديثات "أكبر" لجائزة بريطانيا الكبرى
كشفت مرسيدس عن خطة تحديثات "أكبر" لسيارتها خلال جائزة بريطانيا الكبرى من موسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث تسارعت عمليات التطوير خلال الأسابيع الأخيرة.
تبدو وتيرة السهام الفضية مشجعة بعد حزمة التحديثات الكبيرة الأخيرة التي أدخلتها في موناكو، مع أرضية معدلة ونظام تعليق أمامي جديد وتصميم لجانب السيارة مماثل لما تعتمده ريد بُل.
وفي كندا، وصل لويس هاميلتون إلى منصة التتويج بالمركز الثالث، بعد منصة تتويج لفريقه مرسيدس في سباق إسبانيا.
ورغم هذه التحسينات المشجعة، لكن السهام الفضية تدرك ضرورة كسب المزيد من الأداء إن أرادت منافسة ريد بُل، لهذا يستعد الفريق لإطلاق حزمة تحديثات جديدة قبل العطلة الصيفية.
وأوضح توتو وولف مدير الفريق بأن بريطانيا ستكون أولى جولتَين سيتم فيهما استعمال قطع جديدة.
فقال: "سنجلب حزمة تحديثات أكبر في سيلفرستون. من ثم سنجلب حزمة أخرى قبل العطلة الصيفية".
وتابع: "لقد تحسّن فهمنا للسيارة بشكل متسارع منذ التغييرات الأخيرة. من المفترض أن نحقق خطوات جيدة خلال السباقات الأربعة المقبلة".
ويرى وولف أن وتيرة الفريق في إيجاد مكاسب الأداء قد تحسنت بشكل كبير.
فقال: "أعتقد أننا بتنا نفهم عمليات المحاكاة بشكل أفضل، ونوافق بين نتائجها وبين ما نراه على المسار".
وأكمل: "هذه كانت المشكلة التي عانينا منها خلال السنة والنصف السابقة. نحن نرى كسباً جيداً في الأداء حالياً مع فهم أفضل لما تحتاجه السيارة كي تصبح أكثر سرعة".
وأضاف: "بشكل عام، خطواتنا باتت أكبر الآن. أعتقد أننا نحقق تقدماً جيداً".
بالمقابل، يدرك وولف أنه وبالرغم من التحسن في الوتيرة لكن ريد بُل ما زالت بعيدة في الصدارة رغم أن فارق المركز الأول الذي حققه ماكس فيرستابن في كندا كان الأقل حتى الآن لهذا الموسم بواقع 9 ثوانٍ تقريباً أمام فرناندو ألونسو صاحب المركز الثاني.
"بالنسبة لنا، لم نتوقع تأديتنا هذه في كندا. لكن ذلك كان مشجعاً. بالمقابل علينا ألا ننسى أن ماكس لم يكن يضغط في الصدارة" قال وولف.
وأكمل: "لكنني أعتقد أن الفارق ما زال كبيراً في الحقيقة".
هاميلتون: مرسيدس بحاجة لبدء التركيز على سيارة 2024 لمجاراة ريد بُل
هاميلتون: مرسيدس بحاجة لبدء التركيز على سيارة 2024 لمجاراة ريد بُل هاميلتون: مرسيدس بحاجة لبدء التركيز على سيارة 2024 لمجاراة ريد بُل
راسل لا يعتقد أن حادثته في سباق كندا هي سبب انسحابه
راسل لا يعتقد أن حادثته في سباق كندا هي سبب انسحابه راسل لا يعتقد أن حادثته في سباق كندا هي سبب انسحابه
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
نيوي: العدّ التنازلي لاعتزال الفورمولا واحد قد بدأ
نيوي: العدّ التنازلي لاعتزال الفورمولا واحد قد بدأ نيوي: العدّ التنازلي لاعتزال الفورمولا واحد قد بدأ
مرسيدس تكشف عن خطة تحديثات "أكبر" لجائزة بريطانيا الكبرى
مرسيدس تكشف عن خطة تحديثات "أكبر" لجائزة بريطانيا الكبرى مرسيدس تكشف عن خطة تحديثات "أكبر" لجائزة بريطانيا الكبرى
بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا
بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا
فيراري تخوض نقاشات في المصنع حيال الاستراتيجية في تصفيات كندا
فيراري تخوض نقاشات في المصنع حيال الاستراتيجية في تصفيات كندا فيراري تخوض نقاشات في المصنع حيال الاستراتيجية في تصفيات كندا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.