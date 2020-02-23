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مرسيدس تكشف عن خبايا تصاميمها الأخرى على سيارتها "دبليو11"

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مرسيدس تكشف عن خبايا تصاميمها الأخرى على سيارتها "دبليو11"
23-02-2020

كشفت مرسيدس عن خبايا التغييرات التصميميّة "العدائيّة" التي أسفرت عن جعل سيارتها الجديدة "دبليو11" متقدّمة "بأشواط" عن سابقتها من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

في حين أنّ أغلب اهتمام المتابعين انصبّ على نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" خلال التجارب الشتويّة، فإنّ الفريق دفع لبلوغ الحدود القصوى على عدّة أصعدة أخرى من سيارته من أجل تحقيق خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع منافسيه.

وضمن مقطع فيديو أطلقه اليوم الأحد، تحدّث جايمس أليسون المدير التقنيّ لفريق مرسيدس عن قرار الفريق باتّباع مقاربة ثوريّة قدر الإمكان في تصميمه، بالرغم من أنّ سيارة "دبليو10" من العام الماضي أكملت الموسم بأداء قويّ.

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وقال البريطاني: "تمثّل الإغراء بالنسبة إلينا في مواصلة تحسين ذلك التصميم، إذ أكملنا الموسم بقوّة في نهاية المطاف وتمّ تطوير السيارة بنسقٍ سريعٍ جدًا على مدار العام، لذا كانت هناك الكثير من الفرص لجعل تلك السيارة أسرع".

وأضاف: "كانت تلك المقاربة المحافظة مغرية جدًا. لكنّنا قرّرنا في النهاية أنّها لن تكون كافية. شعرنا بأنفاس منافسينا خلفنا. نعلم تعطّشهم ونعلم أنّنا إن لم نقم بشيء مثير على سيارتنا فإنّهم سيتجاوزوننا".

وأكمل: "لذا قرّرنا العمل على سيارة عدائيّة. بالرغم من حقيقة عدم وجود أيّة تغييرات صُلب القوانين، فإنّنا تناولنا كلّ جزء من السيارة وحاولنا تحدّي أنفسنا لجعله أفضل".

وقال أليسون أنّ هناك "مئات" التصاميم المختلفة على سيارة "دبليو11" بما في ذلك نظام التعليق الجديد الذي يسمح بتوفير فرص انسيابيّة أكثر، وجوانب السيارة الأصغر للمساعدة على تدفّق الهواء في تلك المنطقة من السيارة، إلى جانب الخطوة الجريئة على صعيد نظام التعليق الخلفيّ.

وقال حيال ذلك: "لن تُشاهدوا جميع التفاصيل، لكن يُمكنني إخباركم بأنّ نظام التعليق الخلفيّ على سيارتنا مُغامرٌ جدًا. وضعناه في القسم الخلفيّ من السيارة تحديدًا من أجل خفض عمود ذراع التأرجح الخلفيّ، لدينا هندسة جديدة هناك، هندسة تمنحنا فرصًا انسيابيّة أكثر وتسمح لنا بتوليد المزيد من الارتكازيّة".

وبالحديث عن الحزمة العامة للسيارة بالمقارنة مع سابقتها "دبليو10"، قال أليسون: "حصلنا هنا على سيارة تتفوّق بأشواطٍ على سابقتها على صعيد الارتكازيّة".

وأكمل: "لدينا سيارة انطلق برنامج تطويرها وكان في منحى متصاعد أكثر من تلك التي أكملنا العام الماضي بها والتي كانت جيّدة جدًا في 2019. لدينا سيارة نأمل أن تُمثّل أرضًا خصبة لتطويرها بقوّة طوال موسم 2020".

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