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مرسيدس تكشف عن حجم تحديثاتها لجائزة بريطانيا الكبرى

كشفت مرسيدس عن حجم تحديثاتها لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد في ظلّ سعيها لمنافسة ريد بُل وفيراري على حلبة سيلفرستون.

مرسيدس تكشف عن حجم تحديثاتها لجائزة بريطانيا الكبرى

تضمّنت التغييرات، التي يجب إعلام "فيا" بها قبل السماح للسيارات بدخول الحلبة، مراجعة لنظام التعليق الأمامي، وشفرات جانب السيارة، والأرضيّة، والجناح الخلفي، والجنيّحات السفليّة.

وبالنسبة لنظام التعليق الأمامي، فقد زادت مرسيدس من حجم ذراع الدفع والذراع الخلفيّة عند التقائهما بالهيكل.

وقال الفريق أنّ هذا التعديل جاء من أجل المساعدة على "تشكيل دوّامة تعمل على تحسين تدفّق الهواء أسفل الأرضيّة".

وقامت مرسيدس بتغيير موقع الشفرات على جانب سيارتها، والتي تُساعد على تحسين جودة الهواء المتدفّق نحو قناة مشعاع التبريد وتقديم أداء تبريد أفضل.

كما أنّ الفريق زاد من طول فتحة جنيّح الحافة في مقدّمة الأرضيّة، إلى جانب تعزيز زاوية ميلان القسم الأمامي منها، ويهدف التعديلان لتخفيف الحمل الأمامي على الأرضيّة.

سيارة مرسيدس دبليو13

سيارة مرسيدس دبليو13

وتركّز تغييرٌ آخر حول تعزيز جودة الهواء المتدفّق أسفل الأرضيّة، وبالتحديد في الجنيّح السفلي.

وبالنسبة للقسم الخلفي، فإنّ سيارة "دبليو13" حصلت على حافة جناحٍ خلفي معدّلة الشكل من أجل تقليص زاوية الميلان، وهو تحديثٌ يأتي بناءً على خصائص الحلبة ويهدف لخفض الجرّ من دون تقليص الارتكازيّة كثيرًا.

وبحديثه قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع، قال جورج راسل أنّه يأمل أن تكون هذه التغييرات كافية لوضع مرسيدس على قدم المساواة مع ريد بُل وفيراري.

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