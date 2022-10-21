مرسيدس تكشف عن تحديثاتها الأخيرة لهذا الموسم في أوستن
كشفت مرسيدس عن التحديثات الأخيرة على سيارتها لموسم 2022 على حلبة أوستن لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، بينما يحاول الفريق تسجيل فوزه الأول هذا الموسم.
أكّدت مرسيدس قُبيل جولة أوستن أنها ستجلب التحديثات الأخيرة لهذا الموسم على سيارتها دبليو13 على حلبة الأمريكيتين.
وبرزت لمحات من تلك التحديثات يوم أمس الخميس مع جناح أمامي محدّث على سيارتي لويس هاميلتون وجورج راسل، إلى جانب تصميم محدّث على المقطع الخارجي، بالإضافة إلى بعض مُحرفات الهواء الجديدة بين اللوحات العلوية.
لكن تم الآن تأكيد التفاصيل الكاملة لحزمة التحديثات بعد إصدار فيا لوثيقتها التقنية قُبيل التجارب الحرة الأولى اليوم الجمعة.
وأكدت الوثيقة تصميم الجناح الأمامي المحدّث الذي يهدف للمساعدة في "ظروف التدفق" عبر تقليل حدبة طرف الجناح الأمامي وإضافة فواصل الفتحات.
ووفقًا لمرسيدس، فإن ذلك "يقلل من الحمل على طرف الجناح، ويحسّن من التدفق نحو مُحرف الأسطوانة الأمامية، والذي بدوره يحسّن إدراة الإطارات وتدفق الهواء على القسم الخلفي من السيارة".
هذا وتم كذلك تحديث الجناح الخلفي ليتضمن صفحية جديدة لزيادة الحمل على القسم الأعلى من الجناح.
كما ستجلب ستعتمد مرسيدس كذلك أرضية محدّثة نهاية هذا الأسبوع في أوستن، مع تغييرات على أسوار الأرضية وحافتها والتي تهدف إلى تحسين تدفق الهواء وزيادة الحمل الانسيابي على الناشر مع الحفاظ على الحمل من القسم الأمامي للأرضية.
جديرٌ بالذكر أن مرسيدس هي واحدة من 3 فرق فقط جلبت تحديثات إلى أوستن، رفقة ألبين وألفا روميو.
تفاصيل أرضية سيارة مرسيدس دبليو13
تصوير: جورجيو بيولا
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