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مرسيدس تكشف عن الكسوة اللونية المحدثة لسيارتها لموسم 2020

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مرسيدس تكشف عن الكسوة اللونية المحدثة لسيارتها لموسم 2020
10-02-2020

أسدلت مرسيدس الستار عن الكسوة اللونية الجديدة لسيارتها لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي شهدت تعديلًا على ألوانها عقب صفقة الرعاية الكبيرة مع "آينيوس".

كجزء من حدث الإعلان عن شراكتها الجديدة اليوم الإثنين، كشفت مرسيدس النقاب عن كسوتها اللونية المحدثة على سيارة بمواصفات 2019، والتي شهدت الألوان العنابية لشركة "آينيوس" المتداخلة مع الألوان المعهودة، الفضي، الأسود والأخضر.

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وقد تمّت إضافة الألوان الجديدة على الجناح الأمامي وصندوق الهواء إلى جانب شعار "آينيوس"، والذي يظهر كذلك على الجناح الخلفي.

فيما حافظ الفريق على عدد من الجوانب من كسوة سيارة 2019، بما فيها تصميم النجمة المنقّط على غطاء المحرّك والذي سبق وشهد نجمة حمراء واحدة تخليدًا لذكرى الراحل نيكي لاودا.

ويأتي الكشف عن الكسوة الجديدة قبل أربعة أيام من خروج سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو11" إلى الحلبة للمرّة الأولى لإكمال اختبارات تمهيدية على حلبة سلفرستون مع سائقَي الفريق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

كما يجعل ذلك من مرسيدس الفريق الثاني الذي يؤكّد كسوته اللونية لموسم 2020 بعد كشف هاس عن كسوة سيارتها الأسبوع الماضي.

هذا وتدخل مرسيدس موسم 2020 وهي تسعى لتحقيق لقبها السابع على التوالي بعدما حصد الفريق لقبَي السائقين والصانعين العام الماضي.

 

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