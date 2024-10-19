مرسيدس تكشف عن التغييرات الضروريّة لسيارتها لموسم 2025

أعادت مرسيدس تقييم خطط سيارتها لموسم 2025 وباتت تنوي الآن إجراء تعديلات على عدّة جوانب وفق ما كشفه جورج راسل.

عانى الفريق منذ العودة من العطلة الصيفيّة وهو ما دفعه إلى مراجعة معمّقة لتصميم سيارته "دبليو15" على مدار الأسابيع الأخيرة – خاصة في ظلّ التزامه بسيارة العام المقبل.

وعلى خلفيّة ما تعلّمه الفريق في مصنعه في براكلي، قال راسل أنّ بعض المراجعات ستُدخل الآن على سيارة "دبليو16".

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ هذه الأسابيع الثلاثة كانت رائعة لأنّها سمحت لنا بالتراجع خطوة إلى الوراء وتقييم السيارة مرّة أخرى ككلّ – وكذلك النظر إلى العام المقبل".

وأضاف: "لقد كشفنا بعض الأشياء التي نريد تغييرها بالتوجّه إلى العام المقبل بالتأكيد".

وأردف: "وعندما تكون في وسط الموسم، فلا تحصل على الفرصة للتعمّق في جذور السيارة عادة. لذا كان من الإيجابيّ جدًا فعل ذلك".

وستُقدّم مرسيدس حزمة من التحديثات ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث يأمل راسل أن تُساعد على توفير أداء إضافي في مواجهة منافسيهم.

وقال: "من الواضح أنّنا تراجعنا عن التحديثات التي جلبناها في سبا. لذا نحن نُحقّق خطوتين الآن فعليًا وجلبنا هذا التحديث. لذا نأمل أن يكون له تأثيرٌ كبير".

وأكمل: "آمل أن نتمكّن من المنافسة مجدّدًا عبر التحديث، على الأقل في التصفيات، أن ننافس على المراكز الأربعة الأولى. ومن ثمّ ننافس على منصّة التتويج في السباق. لكن بشكلٍ واقعي فإنّنا نعلم أنّ مكلارين ولاندو نوريس متقدّمان بخطوة عن الجميع الآن".

وفي حين أنّ مرسيدس بدا كما لو أنّها تراجعت منذ العطلة الصيفيّة، أشار لويس هاميلتون زميل راسل إلى وجود شرحٍ لذلك كون الفريق لم يجلب تحديثاته بشكلٍ متزامنٍ مع منافسيه.

وقال البريطاني: "كنّا خارج التسلسل مع الآخرين. جلب الآخرون تحديثاتهم في أوقات لم نجلب فيها نحن أيّ شيء. جلبنا تحديثات لهذه الجولة على سبيل المثال وسيجلب الآخرون بعض المكوّنات الصغيرة هنا، لكن ربّما لن يكون للجميع ذات التحديثات التي لدينا".

وأكمل: "ضللنا طريقنا في النهاية مع الإعدادات، وحاولنا استخراج أقصى أداء من هذه الأرضيّة التي يتراجع أداؤها ببطء (مع كبرها). أعتقد بأنّنا نفهم أين حدنا، ونأمل أن نبدأ بالعودة بدءًا من نهاية هذا الأسبوع وأن نتمتّع بتوازنٍ أفضل".