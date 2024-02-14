مرسيدس تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

من المتوقع أن تخرج السيارة إلى حلبة سيلفرستون قريباً، مع هاميلتون وراسل.

أما التجربة الأفضل ستكون طوال مئتي كيلومتر خلال يوم التصوير في البحرين يوم الثلاثاء، قبيل بداية التجارب الشتوية الرسمية.

وتمتلك سيارة الموسم الحالي أهمية كبيرة للسهام الفضية بعد موسمين محبطين في حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة.

وعانت السيارة الأولى دبليو13 من ارتدادات شديدة رغم أن راسل أحرز الفوز على متنها في البرازيل.

أما سيارة الموسم الماضي فلم تكن على قدر الطموحات كذلك وخضعت لتغييرات كبيرة مع مرور الموسم، ولم تفلح بتحقيق أي فوز، لكن مرسيدس أحرزت مركز الوصافة أمام فيراري وخلف ريد بُل.

مرسيدس دبليو15 تصوير: مرسيدس

وقدم الفريق سيارة جديدة بالكامل في 2024، حيث تريد السهام الفضية العودة إلى منافسات الصدارة بأسرع وقت ممكن.

وستكون هذه أول سيارة يتم تصميمها وتطويرها تحت إشراف جايمس أليسون العائد إلى منصب المدير التقني.

وأكد توتو وولف مدير الفريق ذلك حيث قال "قمنا بتغيير المبدأ التصميمي. وانتقلنا إلى هيكل جديد تماماً، وتوزيع مختلف للوزن وطريقة جريان التيارات الهوائية".

واسترسل: "حرفياً، قمنا بتغيير كل مكوّن، فهذا هو السبيل الوحيد للحصول على فرصة للمنافسة".