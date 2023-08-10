مرسيدس تكشف سبب معاناة راسل مؤخراً في موسم 2023 للفورمولا واحد

خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، حلّ راسل مرة في المركز الخامس ومرتين في السادس، بينما انتزع زميله لويس هاميلتون منصة تتويج، إضافة إلى تحقيق المركز الرابع مرتين، وسط المعركة التي تخوضها مرسيدس ومكلارين وفيراري على مركز أفضل البقية خلف ريد بُل.

ومنذ جولة النمسا، كشف راسل أن هناك عدة أمور "لا تناسبه" في السيارة الحالية.

وحين سُئِل عن سبب تراجع أداء راسل، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن الصعوبة في إيجاد مجال العمل المثالي للسيارة أثّر على البريطاني الشاب.

فقال: "العمل على هذه السيارات أشبه باللعب على حدّ السكين، إذ من الممكن وبسهولة حصول تراجع وخسارة الثقة".

وأكمل: "بالمقابل، حين تكون ضمن نافذة العمل المثالية - رغم أن هذه السيارة لا تمتلك مثل تلك النافذة - فإن المسألة تتمحور حول فهم ما سيحصل تالياً، أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً".

من جهته، أكد مايك إيليوت كبير القسم التقني لدى مرسيدس الحاجة إلى الاقتراب أكثر ما يمكن من سطح المسار خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، وذلك ما يصعّب كثيراً تأمين التوازن الصحيح طوال اللفة.

فقال: "أعتقد أن هذه السيارات صعبة القيادة حين تقترب كثيراً من سطح المسار".

وأكمل: "من الصعب إيجاد التوازن الصحيح ضمن المنعطف، ومن الصعب التعامل مع قساوة أنظمة التعليق لهذه السيارات".

وتابع: "جورج سائق رائع. أنا واثق أنه سيحصل على ما يحتاجه لاستخلاص أفضل ما يمكن من هذه السيارة".

من جهته، لا يعتقد راسل بأن تصميم السيارة الجديد بعد موناكو قد أثّر عليه، حيث أكد أن شعوره خلف المقود لم يتغير منذ بداية الموسم.

فقال: "لا أعتقد ذلك. أعتقد أن المسألة تتعلق بإيقاعك كسائق. الشعور خلف المقود مماثل لما كان عليه في بداية الموسم. هناك تغييرات طفيفة لكن لا علاقة لذلك بالتحديثات".

وأكمل: "إنها مجرد أمور تقف في طريقك وتؤثر على ثقتك. في بعض الأحيان تخسر بعض الثقة وهذا ما يؤثر عليك".

وأضاف: "السباقات الستة الأولى كانت جيدة جداً، لكن الستة الأخيرة لم تكن كذلك. لدينا بعض الأفكار لتفسير ذلك".

وأردف: "قمنا بالتحقق من طريقة إعدادات السيارة في السباقات الأخيرة، ربما لم تكن هي الطريقة الأمثل".

واختتم: "يمكن تعديل ذلك بالتأكيد".

جورج راسل، مرسيدس ولانس سترول، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت