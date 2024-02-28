مرسيدس تكشف سبب تقديم عقد قصير الأمد لـ هاميلتون

في أغسطس، وقع هاميلتون عقداً لمدة عامين مع الفريق، لكن يبدو أن العقد لم يكن يشمل موسمين بالكامل، بل موسماً مع إمكانية تجديد لـ 12 شهراً إضافية.

ومع ذلك، استطاع هاميلتون استخدام بند فك الارتباط لتفادي الموسم الثاني وقبول عرض من فيراري، تاركاً مقعده شاغراً لـ 2025 ومنح مرسيدس الفرصة لاستقدام أنتونيللي في أقرب وقت ممكن العام المقبل.

وسيقود أنتونيللي، البالغ من العمر 17 عاماً فقط، في الفورمولا 2 مع بريما هذا الموسم، بعد فوزه ببطولة الفورمولا 4 الإيطالية في 2022 وبطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية مع الفريق العام الماضي.

ويبدو أن إمكانية ضم أنتونيللي هي السبب الرئيسي وراء قصر العقد المقدم إلى هاميلتون، حيث أرادت مرسيدس ترك خيارتها مفتوحة.

وقارن وولف الوضع بعام 2014، حين كان الفريق حريصاً على التوقيع مع ماكس فيرستابن ولكن لم يكن لديه مكان لوضعه، بينما كانت ريد بُل قادرة على عرض مقعد في تورو روسو للعام التالي.

"كان هناك موقف مماثل قبل سنوات عديدة حيث كانت لدينا الفرصة لضم ماكس" قال وولف، وأكمل: "ذلك لم يكن ممكناً حينها لأننا ببساطة لم نكن نمتلك مقعداً".

وأكمل: "كان روزبرغ وهاميلتون مرتبطين بنا لفترة طويلة، وبطبيعة الحال استغلت ريد بُل الفرصة. منحوه عقداً مع تورو روسو، مع إمكانية القيادة لريد بُل في العام التالي".

وتابع: "ثم خسرنا السائق الشاب، ويمكنك أن ترى مدى نجاحه الآن".

وأردف: "بالضبط لأن لدينا سائقاً يافعاً محتملاً يقود بمستوى عالٍ جداً، أردت ببساطة الاحتفاظ بهذا الخيار مفتوحاً".

نيكو روزبرغ، لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

مع ذلك، كرر وولف ما قاله في رد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في البحرين الأسبوع الماضي بأن المقعد الشاغر في 2025 ليس بالضرورة محجوزاً لأنتونيللي، الذي لم يبدأ بعد سباقه الأول في الفورمولا 2.

فقال: "هذا لا يعني أننا سنضع بالفعل أنتونيللي في السيارة العام المقبل،" قال: "هو في السابعة عشر من عمره، وقد يكون ذلك مبكراً بعض الشيء. ولكن مع النظر إلى الخمس أو العشر سنوات القادمة، أردت فقط أن يكون لديّ هذا الخيار".

وبالنسبة لإمكانيات الإيطالي، قال: "بطريقة ما، إنه فتى عجيب. فاز بكل شيء فاز في سباقات الكارتينغ ثم انتقل إلى الفورمولا 4. فاز بجميع البطولات في سنته الأولى، ثم ترقى وفاز بكل شيء هناك أيضاً".

وأكمل: "الآن قررنا تخطي الفورمولا 3، جزئياً لأنه ليس هناك الكثير من الوقت للاختبار هناك. بدلاً من ذلك، سينتقل مباشرة إلى الفورمولا 2، وهي قفزة هائلة بالنسبة له. فتلك سيارات بحجم أكبر وأكثر قوة".

بالمقابل، أكد وولف أن أنتونيللي سيقوم ببعض التجارب الخاصة على متن سيارة 2022، مشيراً إلى أن مرسيدس ستدير "برنامج اختبار كبير معه في 2024 وبعد ذلك سنرى، هل هو جاهز لعام 2025؟ أو لعام 2026، أم هل سيكون وضع آخر مختلف؟".

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما ريسينغ تصوير: Dutch Photo Agency

وتكمن المعضلة في تأخير ضمه حتى 2026 في ضرورة إيجاد سائق آخر يقود لموسم 2025 فقط، بفرض أن جورج راسل سيبقى في المقعد الآخر ويتم تمديد عقده إلى ما بعد 2025.

وأوضح وولف أن سوق السائقين سيكون "مثيراً للاهتمام بشكل لا يصدق، لأن سائقين أقوياء حقاً سيكونون متاحين لموسم 2025"، وأن مرسيدس ستراجع الوضع "خلال السباقين أو الثلاثة القادمة".

وأضاف: "هل نريد الاعتماد على الخبرة أو ربما تجربة أمر جديد؟ أو هل نريد التركيز على الشباب وتحمّل المخاطرة بوجود ناشئ ثم النظر إلى هذا من منظور أداء متوسط إلى طويل الأجل؟".