مرسيدس تكشف سبب اعتبار تحديثات منافسيها في الفورمولا 1 "مخيفة" مع تأخر برنامج تحديثاتها

كانت سيارة "دبليو17" الأفضل على الحلبة حتى الآن، إذ بدأت الموسم بتحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في أستراليا، قبل أن تحقق ثمانية انتصارات في أول 11 سباقًا من حقبة الفورمولا 1 الجديدة. ورغم أن الفريق يُعد المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، فإن ذلك لم يمنع فيراري ومكلارين من التفوق عليه وتحقيق انتصارات مستحقة خلال موسم 2026.

وقال أليسون، خلال ظهوره في بودكاست برنامج "راديو السهام الفضية الجديد" التابع للفريق، إن مرسيدس كانت تجد "سرعة أكبر بنحو ست إلى سبع مرات" أسبوعيًا في نفق الهواء مقارنة بالموسم الماضي. ويُظهر ذلك الفارق بين تحقيق المكاسب في ظل لوائح جديدة وبين العمل على مجموعة لوائح أكثر نضجًا وتقترب من نهاية دورتها.

وكشف أيضًا أن الفريق اختار مواصلة تصميم سيارته "دبليو17" حتى وقت متأخر. وعندما تصمم الفرق سياراتها، فإنها عادةً ما تحدد نقطة "تجميد التصميم"، حيث تُصنع السيارة وفق مواصفاتها في تلك المرحلة، بينما تُجهز التطويرات الإضافية على شكل تحديثات لإدخالها لاحقًا خلال الموسم.

لكن مرسيدس اختارت تأخير نقطة التجميد، ما أدى إلى تقليص فترة التصنيع، لكنه سمح لها بإدخال التحديثات المبكرة للموسم ضمن السيارة التي خاضت السباق الأول. وقال أليسون إن ذلك لم يترك للفريق "أي هامش احتياطي تقريبًا" في حال ظهور مشكلات، لكنه سمح له بالاستفادة من منحنى التطوير المستمر.

وقال أليسون: "من الناحية الانسيابية، فإن معدل تحقيق المكاسب لكل أسبوع يمر في نفق الهواء، أي مقدار زمن اللفة الذي نجده، يبلغ نحو ست إلى سبع مرات ما كان عليه العام الماضي".

وأضاف: "نتحدث عن نحو نصف ثانية كل شهرين، وهو معدل مرتفع جدًا. وقد بذلنا كل ما في وسعنا لإطلاق سيارة في بداية العام تكون قوية".

وأكمل: "ولحسن الحظ، كان جهدًا جيدًا. لكن أحد الأمور المتعلقة باستراتيجية التطوير التي اتبعناها هو أننا اتخذنا قرارًا داخليًا، على صعيد الديناميكا الهوائية وهيكل السيارة، بأن نواصل العمل حتى وقت متأخر أكثر من أي سيارة طورناها من قبل، بفارق عدة أسابيع. ووضعنا خطة لم يكن فيها أي هامش احتياطي تقريبًا".

وواصل: "ونتيجة لهذه الخطة، استفدنا من أكبر قدر ممكن من ذلك المنحنى الحاد جدًا للتطوير، وأدخلنا في السيارة الأولى التي شاركت في السباق الأول أكبر قدر ممكن منه، بقدر ما كان ممكنًا من الناحية العملية. واستنفدنا كل شيء من أجل القيام بذلك. وربما لم تصل الفرق الأخرى إلى نقطة متأخرة بهذا الشكل، أو لم تعمل حتى اللحظة الأخيرة، ونتيجة لذلك حدّثت سياراتها في وقت أبكر".

وقال أليسون إن هذه الاستراتيجية منحت مرسيدس أفضلية في بداية الموسم، لكنها تركت الفريق من دون أي تحديثات جاهزة في خط الإنتاج. ووضع ذلك الفريق "متأخرًا بسباق أو سباقين" عن منافسيه من حيث إنتاج التحديثات، بعدما اضطر إلى إعادة بناء مخزونه من التطويرات الإضافية.

وأوضح أن أفضلية تبلغ نصف ثانية يمكن أن تختفي بالكامل بحلول الوقت الذي تجلب فيه الفرق الأخرى تحديثاتها، ما جعل مرسيدس عرضة لفقدان أفضلية الأداء أثناء انتظارها لإدخال تطويراتها الخاصة واستعادة الفارق.

ويفسر ذلك حالة المد والجزر في الأداء بين الفرق؛ إذ وجدت فيراري المزيد من السرعة في برشلونة مع حزمة تحديثات كبيرة، بينما ساعدت الأرضية الجديدة التي قدمتها مكلارين في المجر على تحقيق أول انتصار لها في الموسم.

وقال أليسون: "لقد أصلحوا سياراتهم في وقت أبكر، ثم بدأوا تطوير أول تحديث يصل في وقت أبكر من الموسم. لذلك وصلنا ونحن مليئون بالأداء، لكننا استنفدناه بالكامل".

وأضاف: "كنا نملأ خزاناتنا لنمنح المزيد، ونحن الآن خارج المرحلة قليلًا. ونتيجة لوصولنا في وقت مبكر، أصبح برنامج التطوير لدينا متأخرًا الآن بسباق أو سباقين عن معدلات التحديث لدى الآخرين".

وأكمل: "يبدو، بالنظر إلى أزمنة اللفات التي نراها، أن الجميع يعمل على المنحنى نفسه الذي نعمل عليه. الجميع يحقق تطويرًا بمعدل نحو نصف ثانية كل شهرين. وبالتالي، فإن التأخر بنصف خطوة عن دورة التطوير يعني أنك يمكن أن تمتلك نصف ثانية، كما حدث معنا في بداية الموسم".

وتابع: "دورة تطوير واحدة ستلغي ذلك بالكامل. وهذا أمر يبدو مخيفًا للغاية. لكنك تعرف أيضًا أن هناك الكثير في الخزان".

وأردف: "الأمر يتعلق فقط بموعد جلبنا لقطعنا".

وقال: "استراتيجيتنا تتمثل فقط في محاولة إبقاء أنفنا في المقدمة والتأكد من أن حزمة الأداء التالية التي نقدمها ستعيد الوضع إلى ما كان عليه، وتعيد الأفضلية التي حققناها في بداية الموسم".

واختتم: "علينا فقط أن نتجاوز هذه الأحداث المخيفة عندما يأتي الآخرون بكل قطعهم الجديدة والمميزة".