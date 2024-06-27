مرسيدس تكشف خططها فيما يتعلق بضمّ أنتونيللي

أكد وولف أنه سينتظر "أطول وقت ممكن" قبل اتخاذ القرار حيال هوية السائق الذي سيقود بديلاً عن بطل العالم سبع مرات.

وكانت السهام الفضيّة تقيّم ما إذا كانت سترقّي أنتونيللي ليقود إلى جانب جورج راسل، أو تواصل سعيها في محاولات جذب ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات وسائق ريد بُل الذي ينتهي عقده بنهاية 2028، رغم وجود أمل بأنه قد يترك فريقه الحالي وسط صراع القوى الداخلي.

وكان وولف قد صرّح سابقاً بأنه وبدلاً من محاولة جذب فيرستابن، يتوجب على مرسيدس تحسين وتيرة سيارتها الحالية، حينها سيرغب السائقون بالانضمام للفريق.

وحين سُئِل إن كانت وتيرة السيارة الأخيرة في آخر جولتين باتت كافية لإقناع فيرستابن بالانتقال، كرر وولف أن موقف مرسيدس يتمحور حول ضرورة التركيز على رفع سرعة السيارة.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة لمواصلة التطوير، وهو الأهم ، مع السائقين الحاليين لويس وجورج".

وأكمل: "علينا التحسن بشكل أكبر فيما يتعلق بالقدرة على الوصول لمنصة التتويج، ومن ثم الفوز بالسباقات في مرحلة ما، حينها فإن السائقين الجيدين سيرغبون بالانضمام".

بالمقابل، أكد وولف أنه لا يخوض حالياً أية محادثات مع فيرستابن حيال إمكانية انضمام مرسيدس العام المقبل.

فقال: "كلا، ليست هناك محادثات حالياً. لأنني أعتقد أن علينا التركيز على أنفسنا وتحسين السيارة".

وظهرت تقارير مؤخراً في الصحافة الألمانية مفادها أن مرسيدس قررت بالفعل ضم أنتونيللي، الذي يشارك حالياً في الفورمولا 2 مع بريما.

وجاءت هذه التقارير بعد إعلان "فيا" النظر في مناسبات خاصة يتم فيها خفض السن القانونية (أي السماح للسائقين بعمر 17 عاماً) للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبرلايسنس"، ما يمهد الطريق أمام أنتونيللي للمشاركة في التجارب الحرة الأولى أو حتى الانضمام لفرق مثل ويليامز.

لكن وولف نفى تلك التقارير، مشدداً على أنه يريد كيفية سيتحرك سوق السائقين قبل اتخاذ القرار حيال هوية السائق الذي سيحل مكان هاميلتون.

فقال: "لم نتخذ قرارات إزاء السائقين بعد، نريد إطالة أمد اتخاذ القرار لأطول فترة ممكنة، فلا أحد يعلم ما قد يحصل".

من جهته، كرر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تأكيد مواصلة فيرستابن القيادة مع العلامة النمساوية وسط تكهنات بانتقال لم يعد متوقعاً إلى مرسيدس.