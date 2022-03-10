مرسيدس تكشف تصميمًا جريئًا لجانب سيارتها في تجارب البحرين

تكاثفت التكهّنات في الأيّام القليلة الماضية بشأن جلب مرسيدس لتحديث كبير لسيارتها لموسم 2022 في البحرين، وذلك بعد أن اختارت اختبار نسخة أكثر بساطة في تجارب برشلونة قبل ذلك بأسبوع.

وقبيل انطلاق مجريات اليوم الأوّل في البحرين، شُوهدت سيارة مرسيدس خلال حصّة التصوير الرسميّة للبطولة التي تهدف للترويج لبداية الموسم الجديد.

ويتضمّن التحديث الجديد جانبًا صغيرًا جدًا، وبعض الشفرات العدائيّة على جانبَي قمرة القيادة للامتثال لقوانين أعمدة التصادم الجانبيّة.

ومن أجل ضمان الحصول على أعلى مستويات التبريد، يتضمّن تصميم الجانب سلسلة مزدوجة من فتحات التصريف، والتي سُمح بعودتها في هذا الموسم.

ويُعدّ تصميم الجانب هذا خطوة أكثر راديكاليّة لذات المقاربة التي اتّبعتها ويليامز زبونة مرسيدس والتي تبنّت ثقبًا في وسط جانب سيارتها.

ويتضمّن تصميم ويليامز قناة ليعبرها الهواء من القسم العلوي من الفتحة الجانبيّة قبل أن يخرج من الزاوية العلويّة من الهيكل الخارجي، وذلك من أجل المساعدة في جذب التيارات الهوائيّة حول ذلك القسم من الجانب.

وعرفت تصاميم سيارات 2022 لهذا العام تنوّعًا كبيرًا في مقاربات تصميم الجانب، حيث تهدف الفرق لخفض الجرّ مع هذه السيارات الجديدة والحصول على أقصى مكاسب من التيارات الهوائيّة للمساعدة على تعزيز المؤثّرات الأرضيّة.

ويُعتبر تأويل مرسيدس فريدًا على صعيد امتثال الفريق لمتطلّبات مكوّنات أعمدة التصادم الجانبيّة وفصلها بالكامل عن الجانب.

وتنصّ قوانين هذا العام على الموقع الذي يجب على دعامتَي التصادم الجانبيّ أن تتواجدا فيه. وكان الغرض من تلك القوانين أن تتبنى الفرق أشكالًا تقليديّة أكثر للجوانب والفتحات.

لكن بعد تحسين الفكرة التي أطلقتها فيراري للمرّة الأولى في 2017، تبنّت جميع الفرق ذلك الحلّ في 2021.

لكنّ تأويل مرسيدس الآن جاء عبر فصل الدعامة عن الجانب وهي مقاربة لا يبدو أنّ أيّ أحدٍ فكّر فيها حتّى الآن.

تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو13" 1 / 6 الصورة من قبل: جورجيو بيولا لويس هاميلتون، مرسيدس 2 / 6 الصورة من قبل: جورجيو بيولا تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو13" 3 / 6 الصورة من قبل: جورجيو بيولا تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو13" 4 / 6 الصورة من قبل: جورجيو بيولا تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو13" 5 / 6 الصورة من قبل: جورجيو بيولا تفاصيل سيارة مرسيدس "دبليو13" 6 / 6 الصورة من قبل: جورجيو بيولا