مرسيدس تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "دبليو12" لموسم 2021

قدّمت مرسيدس أخيرًا السيارة التي ستسعى من خلالها لتمديد سلسلة ألقابها في الفورمولا واحد ومواصلة سيطرتها على مقدّرات البطولة منذ انطلاق الحقبة الهجينة في 2014.

وبعد أن أطلق الفريق سيارة العام الماضي باللون الفضّي المميّز المعتاد ومن ثمّ تغييرها إلى كسوة سوداء، أجرى الفريق بعض التغييرات على صعيد كسوة هذا العام.

إذ أصبحت حافة زعنفة القرش بيضاء إلى جانب تدرّجٍ من اللون الأسود في مقدّمة السيارة مرورًا بالرمادي ووصولًا إلى الأبيض.

كما أصبحت علامة "آي.ام.جي" حاضرة بكثافة خاصة على القسم الخلفيّ من المحرّك، وتبدو تلك محاولة من شركة دايملر الأم لتعزيز حضور قسم المحرّكات عالية الأداء.

وسيدخل الفريق الموسم بتشكيلة ثابتة متكوّنة من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وذلك للموسم الخامس لهما معًا بألوان السهام الفضيّة.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...