مرسيدس تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "دبليو12" لموسم 2021
كشف الصانع الألماني مرسيدس عن مقاتلته الجديدة التي سيخوض بها موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد أيّامٍ من المنشورات التشويقيّة تمهيدًا لحدث التقديم في معقله في ووكينغ.
قدّمت مرسيدس أخيرًا السيارة التي ستسعى من خلالها لتمديد سلسلة ألقابها في الفورمولا واحد ومواصلة سيطرتها على مقدّرات البطولة منذ انطلاق الحقبة الهجينة في 2014.
وبعد أن أطلق الفريق سيارة العام الماضي باللون الفضّي المميّز المعتاد ومن ثمّ تغييرها إلى كسوة سوداء، أجرى الفريق بعض التغييرات على صعيد كسوة هذا العام.
إذ أصبحت حافة زعنفة القرش بيضاء إلى جانب تدرّجٍ من اللون الأسود في مقدّمة السيارة مرورًا بالرمادي ووصولًا إلى الأبيض.
كما أصبحت علامة "آي.ام.جي" حاضرة بكثافة خاصة على القسم الخلفيّ من المحرّك، وتبدو تلك محاولة من شركة دايملر الأم لتعزيز حضور قسم المحرّكات عالية الأداء.
وسيدخل الفريق الموسم بتشكيلة ثابتة متكوّنة من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وذلك للموسم الخامس لهما معًا بألوان السهام الفضيّة.
المزيد من التفاصيل بعد قليل...
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مرسيدس تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "دبليو12" لموسم 2021
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