شرح أندرو شوفلين مدير هندسة الحلبة في فريق مرسيدس كيف يجهز الفريق سائقيه للتعامل مع مواقف مثل تلك التي حسمت جائزة إسبانيا الكبرى، بما في ذلك استخدام شفرات سرية ربما ساعدت كيمي أنتونيللي على تنفيذ توقفه الذي منحه الفوز في السباق.

وبعد إبلاغه بوجود أعلام صفراء بسبب توقف سيارة أستون مارتن التابعة للانس سترول، خفف أنتونيللي سرعته بشكل ملحوظ خلال المنعطفات من 18 إلى 20، ليخسر وقتًا أكثر من السيارات المحيطة به، بما في ذلك متصدر السباق لاندو نوريس وماكس فيرستابن خلفه مباشرة.

ولم يكتفِ أنتونيللي بخفض سرعته في منطقة الأعلام الصفراء، بل تأخر أيضًا في الضغط مجددًا على دواسة الوقود في المقطع التالي، حيث كانت الأعلام الخضراء قد ظهرت بالفعل. وبعد السباق، قال الإيطالي إن بيتر بونينغتون مهندس سباقه حذره من إمكانية تفعيل سيارة الأمان الافتراضية، ما دفعه إلى إبطاء سرعته عمدًا في محاولة للحاق بمرحلة تحييد السباق قبل الوصول إلى مدخل خط الحظائر.

وخلال ظهوره في بودكاست "إن يو سيلفر أروز راديو شو"، كشف شوفلين أن مرسيدس تستخدم شفرات سرية لتجهيز سائقيها للتعامل مع احتمالية دخول سيارة الأمان إلى الحلبة.

حيث قال: "نستخدم شفرات سرية لمنحهم فكرة حول ما إذا كانوا قد يرغبون في دخول منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان أثناء السباق. لكننا نحاول ألا نسمح للفرق الأخرى بمعرفة ماهية هذه الشفرات. لذلك، نغيرها في كل أسبوع".

وأضاف: "كانت لدينا الأعلام الصفراء، وبونو أكد ذلك. كيمي خفف سرعته قليلًا واشترى لنفسه ثانية إضافية، وهو ما كان على الأرجح... ربما كان سيتمكن من الدخول من دونها. لكنها بالتأكيد جعلت الأمر ممكنًا".

وتابع: "وإذا شاهدتم التصوير من كاميرا سيارة كيمي، سترون أن دخوله لم يكن أمرًا سهلًا. وستلاحظون أنه عندما كان يتقدم إلى مكان توقفه في منصة الصيانة، كانت الإطارات تصل في اللحظة نفسها التي كان يتوقف فيها. لذلك، كان تنفيذ التوقف ضمن ذلك الإطار الزمني أمرًا صعبًا".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وليس واضحًا أي من رسائل بونينغتون إلى أنتونيللي تضمنت التعليمات المشفرة، إذ لم تكن هناك سوى حفنة من الاتصالات بين توقف سترول ودخول سائق مرسيدس إلى منصة الصيانة.

وحذر بونينغتون أنتونيللي أولًا قائلًا: "أعلام صفراء، صفراء، 19-20"، قبل أن يضيف: "إذن، ارفع قدمك عن دواسة الوقود كثيرًا".

ثم أخبره: "أنت داخل نطاق سيارة الأمان". وبعد لحظات، ومع تفعيل سيارة الأمان الافتراضية، جاءت التعليمات بدخول منصة الصيانة.

وكان أنتونيللي قريبًا جدًا من مدخل خط الحظائر عندما فعّلت إدارة السباق سيارة الأمان الافتراضية. ورغم أنه ربما كان سيظل قادرًا على الانعطاف إلى منصة الصيانة في اللحظة الأخيرة، فإن الثانية الإضافية التي كسبها من خلال إبطاء سرعته منحت السائق وجدار المنصة مزيدًا من الوقت للتفاعل مع الموقف.

ومن الممارسات المعتادة أن تجتمع الفرق مع سائقيها صباح الأحد لمراجعة استراتيجية السباق ورسم السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك الحوادث وسيارات الأمان وسيارات الأمان الافتراضية. لكن عندما تكون الفوارق الزمنية ضئيلة للغاية، تحتاج الفرق أيضًا إلى عملية واضحة وتسلسل محدد للمسؤوليات لتنفيذ تلك الخطط بسرعة.

فالأمر لا يقتصر ببساطة على استدعاء السائق إلى منصة الصيانة. إذ يحتاج الميكانيكيون أيضًا إلى أن يكونوا مستعدين بالإطارات، ولا سيما في هذه الحالة، بعدما اختارت مرسيدس إجراء توقف مزدوج لأنتونيللي وجورج راسل.

ومرت 35 ثانية بين ظهور العلم الأصفر الأول وتفعيل سيارة الأمان الافتراضية، بينما انقضت 15 ثانية فقط بين استدعاء سيارة الأمان الافتراضية ووصول أنتونيللي إلى مكان توقفه. وكانت مرسيدس قد جهزت مجموعتي الإطارات لأنتونيللي وراسل، ما أظهر مدى سرعة استجابة الفريق للموقف المتطور.

وأضاف شوفلين: "كنا نركز صباح الأحد على التأكد من أننا مستعدون للتعامل مع أي حادث، وما تفعله في هذه الحالة هو التأكد من أنك تعرف ما ستفعله في كل مرحلة من مراحل السباق إذا ظهرت سيارة أمان افتراضية أو سيارة أمان. وهذا أمر طبيعي. جميع الفرق ستعمل بهذه الطريقة".

واختتم: "لكن حتى مع وجود خطة، يمكن أن تحدث مواقف يبدأ فيها بعض النقاش. مثلًا، هل نريد فعل ذلك حقًا؟ وما كان من الرائع رؤيته هنا هو أنه كانت هناك خطة. كيمي كان يعرف أنه داخل نطاق سيارة الأمان الافتراضية، وبونو أكد ذلك فور وقوع الحادث".