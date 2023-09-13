مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون
كشفت مرسيدس السبب وراء التأخر في إكمال عقد سائقها لويس هاميلتون، في إشارة إلى تفاصيل جانبية لا تخص التسابق فقط.
أنهى المصنّع الألماني مع بطل العالم سبع مرات أشهراً من التكهنات قبيل جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، حين تم الإعلان عن تجديد العقد (وكذلك عقد زميله جورج راسل) حتى نهاية موسم 2025 على الأقل.
ورغم كل التكهنات لكن الطرفين صرّحا عدة مرات بأنه لا توجد عوائق كبيرة في وجه العقد، بل مجرد تفاصيل يتم العمل عليها من قبل المحامين.
ومع اكتمال الصفقة، شرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن العقد لم يكن أصعب من أي عقد سابق للبريطاني مع السهام الفضية، لكن كانت هناك تفاصيل صغيرة مثل الجوانب التسويقية، أدت لتأخير الإعلان عن العقد الجديد.
حيث قال: "أعتقد أنني ولويس، كنا واضحين بأننا نتفق على الأمور الهامة. لكن كانت هناك بعض التفاصيل، ومن ثم بدأت العطلة الصيفية".
وأكمل: "في النهاية، كانت هناك الجوانب التسويقية، والتي لا تشكل نواحي كبيرة حقاً، لكنها أخذت بعض الوقت. وهذا ما يحدث أحياناً مع المحامين، حيث يأخذون وقتهم، رغم أن محامينا رائعون حقاً".
ورغم أن هاميلتون لم يحرز الفوز بأي سباق منذ 2021، لكنه ما زال واثقاً من إمكانية العودة للصدارة مع مرسيدس.
وهذا ما رحب به ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد، الذي يرى بأن تجديد عقد بطل العالم سبع مرات بمثابة أخبار سارّة للبطولة نظراً للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تتبعه.
فقال: "أنا مسرور جداً من قرار لويس. إنه سائق استثنائي وأعتقد أن لديه هدفاً وحيداً في ذهنه: تحقيق لقبه الثامن".
وأكمل: "أنا واثق من أنه في حال ممتازة، مع الكثير من الثقة بالفريق. ومن الناحية الرياضية: من الجميل بقاؤه هنا".
واختتم: "لطالما كان لويس قادراً على ربط الفورمولا واحد بالكثير من المجالات الأخرى والمختلفة، وذلك بالتأكيد أمر إيجابي للفورمولا واحد ككل".
أحدث الأخبار
ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي" ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون
مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023 مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023
تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024
تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024 تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.