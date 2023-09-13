مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون

أنهى المصنّع الألماني مع بطل العالم سبع مرات أشهراً من التكهنات قبيل جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، حين تم الإعلان عن تجديد العقد (وكذلك عقد زميله جورج راسل) حتى نهاية موسم 2025 على الأقل.

ورغم كل التكهنات لكن الطرفين صرّحا عدة مرات بأنه لا توجد عوائق كبيرة في وجه العقد، بل مجرد تفاصيل يتم العمل عليها من قبل المحامين.

ومع اكتمال الصفقة، شرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن العقد لم يكن أصعب من أي عقد سابق للبريطاني مع السهام الفضية، لكن كانت هناك تفاصيل صغيرة مثل الجوانب التسويقية، أدت لتأخير الإعلان عن العقد الجديد.

حيث قال: "أعتقد أنني ولويس، كنا واضحين بأننا نتفق على الأمور الهامة. لكن كانت هناك بعض التفاصيل، ومن ثم بدأت العطلة الصيفية".

وأكمل: "في النهاية، كانت هناك الجوانب التسويقية، والتي لا تشكل نواحي كبيرة حقاً، لكنها أخذت بعض الوقت. وهذا ما يحدث أحياناً مع المحامين، حيث يأخذون وقتهم، رغم أن محامينا رائعون حقاً".

ورغم أن هاميلتون لم يحرز الفوز بأي سباق منذ 2021، لكنه ما زال واثقاً من إمكانية العودة للصدارة مع مرسيدس.

وهذا ما رحب به ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد، الذي يرى بأن تجديد عقد بطل العالم سبع مرات بمثابة أخبار سارّة للبطولة نظراً للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تتبعه.

فقال: "أنا مسرور جداً من قرار لويس. إنه سائق استثنائي وأعتقد أن لديه هدفاً وحيداً في ذهنه: تحقيق لقبه الثامن".

وأكمل: "أنا واثق من أنه في حال ممتازة، مع الكثير من الثقة بالفريق. ومن الناحية الرياضية: من الجميل بقاؤه هنا".

واختتم: "لطالما كان لويس قادراً على ربط الفورمولا واحد بالكثير من المجالات الأخرى والمختلفة، وذلك بالتأكيد أمر إيجابي للفورمولا واحد ككل".