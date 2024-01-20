مرسيدس تكشف إحدى النواحي التي تم فيها تحسين سيارة 2024
تكلمت مرسيدس حول إحدى النواحي التي قامت بتحسينها في سيارة موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد.
تعمل السهام الفضية دون كلل أو ملل على سيارتها الجديدة كلياً لموسم 2024، وذلك على أمل منح سائقيها لويس هاميلتون وجورج راسل فرصة المنافسة في المقدمة، ومجاراة فريق ريد بُل.
وبينما تدرك مرسيدس جيداً أن حظوظها في النجاح تعتمد كلياً على مقدار التحسن مقارنة بمستوى المنافسين، لكن جايمس أليسون المدير التقني، كشف بعض النواحي الإيجابية للمقاتلة الجديدة.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مستوى ثقته بعد الاطلاع على بعض الأرقام الأولية من جهاز المحاكاة، أجاب: "من المستحيل التنبؤ بأي شيء في هذا الوقت".
وأكمل: "هناك على الدوام مشاعر مختلطة، أتوقع حتى في ريد بُل كذلك، بعد عام من النجاحات فإنهم لن يتوقفوا فجأة لأنه لا أحد يعلم ما قد يقدمه المنافسون الآخرون".
وتابع: "لكن، لدينا بعض الأمل في تحسين مزيد من خصائص السيارة وبالأخص القسم الخلفي، الذي بات أكثر تناغماً، وبالتالي فإن التعامل مع السيارة سيكون أسهل".
وأكمل: "كل هذا ضمن جهاز المحاكاة. لكننا نمتلك ما يكفي من الثقة للقول بأننا حققنا بعض التقدم في هذه الناحية".
بالمقابل، وبعيداً عن صعوبات التعامل مع سيارة موسم 2023 الصعبة، أوضح أليسون أن الأهداف تشمل كذلك مزيداً من الارتكازية ومزيداً من الطاقة، وهي النواحي التي يركز عليها الفريق.
فقال: "فيما عدا مسألة التعامل مع السيارة، لدينا الأمور الاعتيادية الأخرى، عبر خفض الوزن، تقديم المزيد من الارتكازية والأمل بمزيد من القوة لناحية وحدة الطاقة".
وأكمل: "هل سيكون ذلك كافياً؟ سنعلم مع الوقت. سيكون من المثير مشاهدة سير الأمور. وإن كنا دقيقين في تشخيصنا للمشاكل".
وأضاف: "نأمل أن نكون قد قمنا بعمل جيد مع السيارة الجديدة، على أمل تحسين النواقص".
واختتم: "لو نظرنا للموسم الماضي من بدايته وحتى نهاية ورغم هيمنة ريد بُل شبه الكاملة، وعدم وجود نقاط ضعف لهم، لكن وعند النظر للصورة الأكبر، فيمكننا القول بأن مستويات الفرق تتقارب".
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