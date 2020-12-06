فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل
من قبل:

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ عطلًا في النظام اللاسلكيّ تسبّب في خلط الإطارات الذي كلّف جورج راسل فوزًا شبه محقّق ضمن جائزة الصخير الكبرى للفورمولا واحد.

سيطر راسل على مجريات سباق الصخير بعد أن انتزع الصدارة من فالتيري بوتاس عند المنعطف الأوّل، وذلك بالرغم من أنّ هذه مشاركته الأولى بديلًا عن لويس هاميلتون.

وحاولت مرسيدس إجراء وقفة مزدوجة خلال فترة سيارة الأمان لكنّها خلطت إطاراتهما وأجبر ذلك الفريق على استدعاء راسل مجدّدًا ما أطاح به إلى المركز الخامس عند استئناف السباق، وتسبّب ذلك في تحقيقٍ من قبل المراقبين أيضاً.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن كيفيّة حدوث ذلك، كشف وولف أنّ مشكلة في اللاسلكيّ كانت تعني عدم وصول المعلومة إلى جانب راسل من مرآب مرسيدس.

وقال النمساوي: "ما حدث هو أنّنا عندما استدعَينا أفراد الطاقم للخروج، فإنّهم تلقوا نداءً عبر اللاسلكي لجلب الإطارات المناسبة".

وأضاف: "لكن كان هناك لاسلكيّ لم يعمل، وخرج الأفراد الخاطئون مع الإطارات الخاطئة".

وأُجبر راسل على إجراء وقفة أخرى في اللفّة التالية من أجل الانتقال إلى إطاراته الخاصة، لكنّه لا يزال تحت التحقيق لاستخدامه إطارات بوتاس.

وقال وولف: "علمنا فورًا عندما لم يحصل فالتيري على إطاراته أنّها كانت على سيارة جورج".

وأضاف: "أعدنا الإطارات القديمة لسيارة فالتيري، وعلمنا أنّنا نحتاج لإيقاف سيارة جورج مجدّدًا".

وأكمل راسل السباق تاسعًا في النهاية، واعترف لاحقًا أنّ ما حدث كان "مؤلمًا للغاية" بعد أن كان قريبًا من تحقيق الفوز منذ مشاركته الأولى لصالح مرسيدس.

وقال وولف حيال ثقب إطار البريطاني: "جاء الثقب البطء نتيجة خروجه عن خطّ التسابق عدّة مرّات من أجل التجاوز".

وأضاف: "أمّا بالنسبة للفوز فلا أعلم. أعتقد بأنّ نظامنا أشار إلى أنّه كان سيلحق بسيرجيو وربّما كان نظام دي آر اس ليُساعدنا، لكنّني لست متأكّدًا".

وأكمل: "قاد سيرجيو ببراعة، وهو يستحقّ الفوز كوننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، ولم نكن محظوظين على صعيد الثقب".

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

المقال السابق

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

المقال التالي

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير

مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس

نوريس: خُروجي من القسم الثاني للتصفيات يعود إلى اللفّة السيّئة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: خُروجي من القسم الثاني للتصفيات يعود إلى اللفّة السيّئة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

أحدث الأخبار

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل

47دقيقة
2
فورمولا 1

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير

24دقيقة
3
فورمولا 1

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

4
فورمولا 1

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

5
فورمولا 1

بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير

أحدث الأخبار

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير
فورمولا 1

الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل
فورمولا 1

مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين
فورمولا 1

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"
فورمولا 1

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس
فورمولا 1

مرسيدس تحت التحقيق لخلطها إطارات راسل وبوتاس

أحدث ملفات الفيديو

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين 03:51
فورمولا 1
05-12-2020

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1
04-12-2020

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1
04-12-2020

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1
04-12-2020

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى 06:32
فورمولا 1
04-12-2020

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.