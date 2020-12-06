مرسيدس تكشف أنّ عطلًا في اللاسلكي تسبّب في خلط إطارات راسل

سيطر راسل على مجريات سباق الصخير بعد أن انتزع الصدارة من فالتيري بوتاس عند المنعطف الأوّل، وذلك بالرغم من أنّ هذه مشاركته الأولى بديلًا عن لويس هاميلتون.

وحاولت مرسيدس إجراء وقفة مزدوجة خلال فترة سيارة الأمان لكنّها خلطت إطاراتهما وأجبر ذلك الفريق على استدعاء راسل مجدّدًا ما أطاح به إلى المركز الخامس عند استئناف السباق، وتسبّب ذلك في تحقيقٍ من قبل المراقبين أيضاً.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن كيفيّة حدوث ذلك، كشف وولف أنّ مشكلة في اللاسلكيّ كانت تعني عدم وصول المعلومة إلى جانب راسل من مرآب مرسيدس.

وقال النمساوي: "ما حدث هو أنّنا عندما استدعَينا أفراد الطاقم للخروج، فإنّهم تلقوا نداءً عبر اللاسلكي لجلب الإطارات المناسبة".

وأضاف: "لكن كان هناك لاسلكيّ لم يعمل، وخرج الأفراد الخاطئون مع الإطارات الخاطئة".

وأُجبر راسل على إجراء وقفة أخرى في اللفّة التالية من أجل الانتقال إلى إطاراته الخاصة، لكنّه لا يزال تحت التحقيق لاستخدامه إطارات بوتاس.

وقال وولف: "علمنا فورًا عندما لم يحصل فالتيري على إطاراته أنّها كانت على سيارة جورج".

وأضاف: "أعدنا الإطارات القديمة لسيارة فالتيري، وعلمنا أنّنا نحتاج لإيقاف سيارة جورج مجدّدًا".

وأكمل راسل السباق تاسعًا في النهاية، واعترف لاحقًا أنّ ما حدث كان "مؤلمًا للغاية" بعد أن كان قريبًا من تحقيق الفوز منذ مشاركته الأولى لصالح مرسيدس.

وقال وولف حيال ثقب إطار البريطاني: "جاء الثقب البطء نتيجة خروجه عن خطّ التسابق عدّة مرّات من أجل التجاوز".

وأضاف: "أمّا بالنسبة للفوز فلا أعلم. أعتقد بأنّ نظامنا أشار إلى أنّه كان سيلحق بسيرجيو وربّما كان نظام دي آر اس ليُساعدنا، لكنّني لست متأكّدًا".

وأكمل: "قاد سيرجيو ببراعة، وهو يستحقّ الفوز كوننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، ولم نكن محظوظين على صعيد الثقب".