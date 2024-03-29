مرسيدس تكشف أكبر دليل حتى الآن على السبب وراء مشاكلها في 2024

رغم أن سيارة مرسيدس الجديدة أسهل في قيادتها حسب ما صرّح به لويس هاميلتون وجورج راسل، لكنها لم تقدم خطوة الأداء المطلوبة على الإطلاق.

ولم تتمكن مرسيدس من تسجيل نتيجة أفضل من المركز الخامس حتى الآن، وبعد انسحابين مزدوجين في جولة أستراليا الكارثية، باتت تتراجع بفارق 29 نقطة خلف مكلارين صاحبة المركز الثالث.

وبغض النظر عن الانسحابين، لكن الأداء بعيد تماماً عن المطلوب، وذلك بعد جولات على ثلاث حلبات: البحرين، جدة وملبورن.

وبعد جولة جدة، بدا أن مرسيدس تعاني في إيجاد التماسك ضمن المنعطفات عالية السرعة، علاوة على عودة الارتدادات، بينما كشف أليسون أن السيارة أقل تنافسية في ظروف الحرارة المرتفعة.

وأظهرت البيانات الأخيرة وجود اختلاف في التأدية ما بين حصص التجارب الحرة والتصفيات في أستراليا.

في التجارب الحرة الثالثة، وضمن حرارة منخفضة، كانت وتيرة هاميلتون وراسل تجاري تقريباً سائقي الطليعة من ريد بُل وفيراري.

لكن وفي التصفيات، لم تنجح مرسيدس في تحسين وتيرتها مطلقاً، ليتأهل هاميلتون بالمركز 11 بينما اكتفى راسل بالسابع.

"بدأنا نرى نمطاً معيناً، حيث نشهد فترة نشعر خلالها بالثقة مع السيارة لكن وفي الحصص المهمة أثناء التصفيات والسباق فإننا نخسر ذلك الأداء" قال أليسون شارحاً.

وأكمل: "إن أردنا استخلاص نمط مما جرى، يمكن القول أن الأداء ينخفض في الحلبات ذات الحرارة المرتفعة، حين تكون الحرارة مرتفعة فإن حرارة الإطارات ترتفع".

وأضاف: "ذلك يمنحنا بعض الدلائل على ما نحتاجه للمضيّ قدماً. منذ التجارب الحرة الثالثة إلى التصفيات في ملبورن، لم تكن هناك أية تغييرات في الإعدادات".

بالمقابل، اعترف أليسون أنه ليس من الواضح بعد إن كانت هناك إمكانية لتحسين نقاط ضعف السيارة الحالية عبر الإعدادات أم أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات كبيرة.

فقال: "لو أردنا تقديم تقييم دقيق لسبب ضعف أو تحسن منافستنا، حينها يمكن العمل على برنامج مخصص لمحاولة رفع الحرارة أو توازن حرارة الإطارات الأمامية والخلفية من أجل استعمال الإعدادات بالشكل الأمثل".

وأضاف: "يمكن القيام بهذا هنا ضمن المصنع أو على جهاز المحاكاة".

وأردف: "لكن لو أردنا استنتاج مقدار الحرية المتاحة أمامنا لناحية الإعدادات التي بوسعنا تغييرها، حينها فإن المسألة تصبح أكثر صعوبة".

واسترسل: "هل نعاني من خصائص معينة غير واضحة بعد لنقل لناحية الأداء الانسيابي أو خصائص أنظمة التعليق التي تعزّز مشكلة معينة..".

واختتم: "من أجل التعافي بشكل جيد، حينها علينا فهم كل تلك الخصائص غير الواضحة بعد. قد تكون تلك عملية سريعة وسهلة أو قد تكون أكثر تعقيداً".