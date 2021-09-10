مرسيدس تقيّم التعرض لعقوبة شبكة الانطلاق في إيطاليا لإضافة محرك جديد إلى مجموعتها

تتقيّد فرق الفورمولا واحد بثلاثة محركات فقط في موسم 2021، لكنّ عددًا منها تعاني بالفعل من أجل إيجاد سبيل لخوض كل هذه السباقات من دون تخطّي ذلك الحد.

في حين يحتاج ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بالتأكيد إلى وحدة طاقة إضافية بعد خسارته محركًا بسبب الأضرار الناتجة عن حادثته في جائزة بريطانيا الكبرى.

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ولم يقرر مدراء العلامة النمساوية بعد متى سيحدث ذلك، لكنّهم مستعدون لفعل ذلك مبكرًا إلى حد إمكانية القيام به نهاية هذا الأسبوع في مونزا إذا ما شعروا أنّ بوسع الهولندي الحدّ من الضرر الناتج عن تراجعه على شبكة الانطلاق.

لكن برز الآن بأنّ مرسيدس كذلك تدرس ما إذا من الممكن أن تقدم على ذلك أم لا للحصول على وحدتها الرابعة كذلك، إذ يحاول الفريق عدم المخاطرة بمشكلة موثوقية محتملة في وقت لاحق من الموسم.

ولدى بطل العالم لويس هاميلتون وحدتا طاقة فقط متبقيتان، في حين وصل المحرك الذي استخدمه في تجارب زاندفورت قبل أن يتوقف إلى نهاية عمره.

وضمن معرض حديثه قُبيل تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى، صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ فريقه يحتاج لتقييم حريص حول ما ستقوم به العلامة الألمانية مع خطة محركها.

فقال: "أعتقد بأننا جميعًا نعاني على صعيد وحدات الطاقة. وربما ليس فقط لناحية الموثوقية، ولكن كذلك القدر الذي تُستنزف به هذه المحركات، ومدى تراجع أدائها".

وتابع: "هنالك أفكار بالتأكيد لنهاية هذا الأسبوع (لإجراء تغيير)، لكننا لم نقرر بعد".

هذا وأوضح وولف بأنه ومع المعركة المحتدمة على اللقب في مواجهة ريد بُل وفيرشتابن، فإنّ الأمر الوحيد الذي لا يمكن لفريقه تحمّله هو أن يعاني من عطل على المحرك يُخرجه من أحد السباقات.

حيث قال: "نعتقد أنه وبين المركزين الأول والثاني، ومع نقطة أسرع لفة، فإنّه وإذا ما انسحبت في أحد السباقات، فإنّ ذلك سيستغرق السائق الآخر أربعة سباقات للتعويض. وذلك أمر صعب للغاية".

واختتم: "وعليه لا يمكنك تحمّل إنهاء أربعة سباقات في المركز الثاني. لذلك عليك أن تكون حريصًا جدًا من دون أن تفرّط في الأداء".