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مرسيدس تقلّل من تكهنات ريد بُل باستعمال "حلّ خاصّ" لمحركها

قلّل توتو وولف مدير فريق مرسيدس من الكلام المثار مؤخراً حيال استعمال السهام الفضية "لحلّ خاصّ" بهدف المساعدة في تحسين قوة المحرك.

مرسيدس تقلّل من تكهنات ريد بُل باستعمال "حلّ خاصّ" لمحركها

قبيل جائزة هولندا الكبرى، عُلم أن ريد بُل قد تقدمت باستفسار إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيال المبدأ التصميمي الذي تعتقد أن مرسيدس تعتمده.

ويبدو أن الشكوك تتمحور حول إمكانية استعمال مرسيدس لتبريد إضافي (يُطلق عليه اصطلاحاً ’التبريد الفائق’) لمحركها عبر الغطاء الداخلي للمساعدة في استخلاص المزيد من الأداء.

وأشارت ريد بُل إلى أن مرسيدس تبدو وقد حصلت على تسارع أكبر في مرحلة مبكرة أثناء الخروج من المنعطفات، حيث عبّرت العلامة النمساوية عن رغبتها بمعرفة ما قامت به غريمتها.

ولطالما حاولت قوانين الفورمولا واحد منع الفرق من استعمال "التبريد الفائق" من أجل محاولة تعزيز أداء المحركات.

وتنص الفقرة 5.6.8 من القوانين التقنية على التالي: "يجب أن تكون درجة حرارة غطاء المحرك الداخلي على الأقل، أعلى بعشر درجات من حرارة الجو".

لكنّ القياسات التي تُؤخذ كمعدل وسطي على مدار اللفة، لاتعني أنّ درجة الحرارة أعلى بعشر درجات، في جميع الأوقات.

حيث تُضيف الفقرة: "عند التأكد من الامتثال للقوانين، فإن حرارة الهواء تقاس كمعدل وسطيّ عبر اللفة - عبر مستشعر مختوم وموافق عليه من قبل ’فيا’ موضوع ضمن غطاء المحرك الداخلي - وخلال كل لفة في التصفيات والسباق".

وجاء فيها أيضاً: "اللفة الأولى من السباق، واللفات خلف سيارة الأمان، واللفات الأطول بـ 20 بالمئة من أسرع لفة في الحصة، لفات الدخول والخروج من خط الحظائر، والتي تحتوي اختلافات واضحة (عما هو منصوص عليه في الفقرة)، لن تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم درجة الحرارة الإجمالية".

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وتعي مرسيدس تماماً أن ريد بُل تبحث عن أجوبة حيال ما تقوم به، لكن الفريق أشار إلى أنه لا يستعمل أية أمور خارجة عن المألوف.

فقال: "سمعتُ بالمسألة للمرة الأولى منذ عدة أيام. أتمنى لو كان لدينا أي نوعٍ من الحلول الخاصة، لكن هذا هو الوضع في الفورمولا واحد: هكذا تسير الأمور. الاستفسارات تُقدَّم إلى ’فيا’، وهناك أسئلة ستُطرح، ذلك أمر اعتيادي تماماً".

أما كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل فأوضح أنه من المتوقع أن تقدم الفرق أسئلة إلى "فيا" حيال ما تقوم به الفرق الأخرى.

فقال: "بالنظر إلى طبيعة التوضيحات التقنية، فإنها مسألة يتم تداولها باستمرار بين الفرق".

وأكمل: "هذه التوضيحات عادة ما يتم طلبها في حال حصل أمر ما ملفت للنظر برأي الهيئة الحاكمة".

وتابع: "تلقينا العديد منها حيال سيارتنا. وذلك أمر غير مستغرب بالنظر إلى أن سيارتنا فريدة في تصميمها، لكن هذا نوع من الإجراءات المعهودة، وأنا واثق أنها لم تشكل أية مفاجأة".

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