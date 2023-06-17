مرسيدس تقلل من أهمية تحقيق الثنائية في التجارب الحرة الثانية لجولة كندا

تصدر السائقان التجارب الحرة الثانية في مونتريـال بعد رفع العلم الأحمر لكامل الحصة الأولى تقريباً بسبب مشكلة في الكاميرات على الحلبة.

لكن وعلى ضوء دفعة الأداء في إسبانيا بفضل أحدث حزمة من التحديثات، يبدو بأن وتيرة السهام الفضية قد عزّزت الأمل بقدرتها على المنافسة بشكل فعليّ خلال السباق.

لكن كلا السائقين قللا من أهمية تلك النتيجة، في إشارة إلى توقيت خروجهما للحلبة وكمية الوقود القليلة ضمن السيارتين.

حيث قال هاميلتون: "لم يكن الشعور خلف المقود سيئاً، لكنني أعتقد بأنه ما زال أمامنا بعض العمل بالتأكيد".

وأكمل: "لم يكن أفضل يوم ولا أسوأ يوم. الشعور خلف المقود جيد. لكن هناك مطبات على المسار".

وتابع: "أعتقد أن الجميع يعاني منها. أعتقد أننا حسّنا من نوعية قيادة السيارة وحسّنا من التوازن ضمن المنعطفات. أعتقد أن وضعنا جيد".

من جهته، عبّر راسل أنه وبالرغم من تصدر أسرع الأزمنة، لكن وتيرة مرسيدس في مواجهة المنافسين غير واضحة بعد.

فقال: "لا أعتقد أنه بوسعنا استخلاص الكثير من الأزمنة. أكملنا لفات ضمن محاكاة التصفيات مع كمية وقود قليلة في القسم الأخير من الحصة حين كانت حالة المسار أفضل".

وتابع: "لكنني أعتقد أن التحديثات التي جلبناها للسيارة في برشلونة قد ساعدتنا بشكل أكبر ربما من السيارة بخصائصها السابقة".

وأكمل: "نحتاج إلى معرفة الاتجاه الذي يجب السير فيه. أعتقد أننا ما زلنا خلف المنافسين في وتيرة التصفيات خاصة، مقارنة مع فيراري وأستون مارتن. فالتيري بوتاس بدا سريعاً وربما ألبين كذلك".

واسترسل: "لكننا نعلم دوماً أننا أفضل في السباقات وهذا هو الأمر الأهم. يبدو أن الأمطار قد تلعب دوراً. سنرى".

من جهة أخرى، أوضح هاميلتون أنه يشعر بالتفاؤل إزاء التحديثات الجديدة.

فقال: "بوسعي مقارنة السيارة بالعام الماضي، وفي الحقيقة إنها أفضل بشكل هائل مقارنة بالعام الماضي".

واختتم: "القسم الخلفي ليس مثالياً، لكن السيارة بشكل عام حققت خطوة للأمام".