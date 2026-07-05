كان أنتونيللي يحتل المركز الثاني في سيلفرستون ويتمتع بأفضلية كبيرة على مستوى عمر الإطارات مقارنة بمتصدر السباق شارل لوكلير، قبل أن يبدأ في المعاناة من مشاكل كبيرة في التحكم بسيارة مرسيدس "دبليو17".

واستدعى الفريق السائق الإيطالي إلى خطّ الحظائر مرتين لمحاولة معالجة المشكلة، قبل أن يتبين لاحقًا أنّ سببها يعود إلى تلف أحد المكونات الهوائية عند الجهة الأمامية اليسرى من السيارة.

ولم يتمكن الفريق من إصلاح المشكلة، فواصل أنتونيللي السباق رغم تراجع مستواه، حتى أنهى السباق في المركز التاسع خلف سيارة الأمان في اللفات الأخيرة.

لكن بسبب تجاوزه حدود الحلبة عدة مرات، فرض عليه مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز 16.

وكان رئيس فريق مرسيدس توتو وولف قد لمح بعد السباق إلى إمكانية مطالبة الفريق بإلغاء العقوبة، مستندًا إلى أنّ الأضرار التي لحقت بالسيارة شكّلت ظرفًا مخففًا.

وقال وولف لوسائل الإعلام: "سندرس بالتأكيد ما إذا كان بإمكاننا إلغاء عقوبة حدود الحلبة."

وأضاف: "في نهاية الموسم، إذا تمكنا من إزالة هذه العقوبة... فقد تكون هذه النقاط حاسمة في الصراع على البطولة."

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان يقصد أنّ "فيا" يجب أن تُظهر مرونة أكبر بسبب الأضرار، أجاب: "نعم، أعتقد أنّ الأمر صعب دائمًا بالنسبة إلى فيا. هل كانت السيارة متضررة إلى درجة تستوجب سحبها من السباق؟"

وأضاف: "في هذه الحالة، كانت السيارة بحالة جيدة بشكل عام، لكن كان هناك مكوّن واحد جعل عملية توجيهها صعبة للغاية. لذلك آمل أن يأخذوا هذا الوضع في الاعتبار، لكنني لا أعرف ما ستكون النتيجة."

لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم لاحقًا أنّ مرسيدس قررت عدم اتخاذ أي خطوة إضافية في هذا الملف.

وبعد مراجعة الحادثة خلال الاجتماع الفني الذي أعقب السباق، اقتنع الفريق بأنّ العقوبة كانت مبررة، نظرًا إلى العدد الكبير من مرات تجاوز أنتونيللي لحدود الحلبة.

وأوضح المراقبون في تقريرهم: "كان واضحًا أنّ السيارة رقم 12 غادرت حدود الحلبة عند المنعطف السادس في اللفة 44 من دون سبب مبرر. وكانت هذه المخالفة الرابعة للسائق المتعلقة بحدود الحلبة خلال السباق."

وأضاف التقرير: "تقبّل المراقبون أنّ السيارة رقم 12 كانت تعاني من مشكلة ميكانيكية. لكن ذلك لا يُعد سببًا مبررًا لمغادرة حدود الحلبة. ووفقًا لإرشادات العقوبات، فإنّ العقوبة القياسية للمخالفة الرابعة المتعلقة بحدود الحلبة خلال السباق هي إضافة خمس ثوانٍ إلى الزمن، ولذلك تقرر فرض العقوبة القياسية."