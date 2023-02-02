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مرسيدس تقدم وجهة نظر مختلفة حيال القوانين التقنية الجديدة في الفورمولا واحد

لا يبدو مايك إليوت المدير التقني لدى مرسيدس مقتنعاً بأن القوانين التقنية الجديدة للفورمولا واحد قد نجحت بتقديم سباقات أكثر تقارباً.

مرسيدس تقدم وجهة نظر مختلفة حيال القوانين التقنية الجديدة في الفورمولا واحد

بدأت الفورمولا واحد تغييرات كبيرة للغاية في القوانين التقنية منذ بداية الموسم الماضي، حيث تصاعدت أهمية "المؤثرات الأرضية" في انسيابية السيارات وذلك بهدف السماح بالاقتراب من بعضها البعض والحصول على تجاوزات أكثر وحماسة أكبر.

لكن مع هيمنة ريد بُل بشكل كبير على المنافسات بشكل واضح بدءاً من النصف الثاني للموسم، يرى إليوت بأنه من الخطأ القول بأن القوانين قد أثرت بشكل كبير كما كان مطلوباً.

وضمن كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح إليوت بأن القوانين الجديدة لم تقدم الخطوة الكبيرة المطلوبة كما كان يتوقع البعض.

فقال: "شخصياً، بغض النظر عن تقديمنا لسيارة قوية أم لا، لكنني لم أكن معجباً بتلك القوانين بشكل كبير".

وأكمل: "لو نظرنا إلى الهدف منها ألا وهو تحسين التجاوزات، فقد نجحت بالفعل في تقريب السيارات من  بعضها البعض ضمن المنعطفات".

وأردف: "لكن السيارات تبتعد مجدداً عن بعضها البعض على المقاطع المستقيمة. بالتالي، لا أشعر بأننا رأينا سباقات متقاربة بشكل أكبر كما كان متوقعاً، بل باتت لدينا مجموعة مختلفة من القوانين للعمل عليها".

بالمقابل، أوضح إليوت أنه ومن وجهة نظر هندسية بحتة، فإن الفرق تتعامل مع القوانين كما كانت تفعل في السنوات السابقة، وذلك عبر الاستفادة منها إلى الحدود القصوى.

فقال: "أعتقد - كمهندس في الفورمولا واحد - وبشكل عام، بأنها مجرد مجموعة من القوانين نحاول التعامل معها".

وأكمل: "تحاول تقديم أسرع سيارة ممكنة بكل قدراتك. أعتقد أن الأمر الأهم فيما يريده الجمهور وهو تقديم منافسات جيدة حقاً. هل حققنا هذا الهدف؟ ربما. لكنني لست واثقاً من ذلك".

لويس هاميلتون، مرسيدس وكارلوس ساينز، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وكارلوس ساينز، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

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ويرى إليوت أن هناك طرقاً لتقديم سيارات قادرة على اللحاق ببعضها البعض ضمن المنعطفات وعلى المقاطع المستقيمة، لكنها تتطلب تخطيطاً على المدى الطويل.

فقال: "تقيّم الفورمولا واحد حلولاً بدءاً من موسم 2026 ستغير من الارتكازية في المنعطفات وعلى المقاطع المستقيمة".

وأضاف: "هناك بالتأكيد تقنيات قادرة على منح السيارات ما نريده. لكن العمل يسير باتجاه تطبيقها في 2026، وبالنظر إلى وحدات الطاقة فستكون هناك قوانين مختلفة جداً لهياكل السيارات".

واختتم: "نأمل تحقيق خطوات جيدة في هذا الاتجاه".

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