مرسيدس تُقدّم حلًا مؤقّتًا لمشكلة "الزرّ السحري" بعد باكو

توجّه بطل العالم لانتزاع صدارة سباق جائزة أذربيجان الكبرى عند إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر الناتج عن حادث ماكس فيرشتابن.

لكن أثناء كبحه أمام سيرجيو بيريز الفائز بالسباق، أغلق هاميلتون إطاره الأماميّ الأيسر واضطرّ للتوجّه إلى منطقة الخروج الآمن عند المنعطف الأوّل ليتراجع إلى المركز الأخير.

واشتبه هاميلتون سريعًا في أنّه أعاد تفعيل "نظام المكابح السحري" الذي تستخدمه مرسيدس لمساعدة سائقَيها على توليد الحرارة في الإطارات قبل الانطلاقة.

وأكّد الفريق أنّ اصبع هاميلتون لمس الزر السحري أثناء تجاوز البريطاني لبيريز، وكشف هاميلتون أنّ الحظيرة الألمانيّة أجرت تعديلات على مقودها لجائزة فرنسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال بطل العالم سبع مرّات: "لم نقم بنقل الزر، لكنّنا أضفنا غطاء حوله من أجل التأكّد من عدم القدرة على لمسه بشكلٍ عرضي في المستقبل".

وأضاف: "لكنّ ذلك حلٌ مؤقّت. من الواضح أنّه ليس من السهل تغيير المقود ونقل الأزرار كونها صُمّمت جميعًا وفق طريقة معيّنة. لذا سننظر في حلٍ آخر على المدى الطويل في المستقبل".

وقال هاميلتون أنّه لا يعتبر أنّ خطأ إعادة الانطلاقة في باكو، الذي كلّفه فرصة كسب 18 نقطة على الأقل بالمقارنة مع فيرشتابن المنسحب، خطأً من جانبه.

وقال البريطاني حيال الحادثة: "بالتأكيد لم أكن تحت ضغطٍ من ماكس!".

وأضاف: "لا أعتبرها خطأً أصلًا. لا أعلم ما حدث قبلها. لكنّني لا أشعر بأيّ ضغط، أشعر بالارتياح ولا يُمكن للوضع أن يكون مثاليًا دائمًا".

وأكمل: "يكون الخطأ عندما تخرج عن المسار بسبب تأخير نقطة الكبح أو اصطدام بالجدار، لكنّ ذلك لم يحدث في تلك الحالة".

وأردف: "كان خطأ غير قسري، لكنّه كان موجودًا وكان ليحدث في أيّ لحظة. للأسف ما حدث في باكو كان قاسيًا جدًا. لكنّنا تعلّمنا من تلك التجربة ومضينا إلى الأمام".

منظور خلفي لمقود سيارة مرسيدس "دبليو12" تصوير: صور موتورسبورت