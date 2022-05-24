مرسيدس: التقدم خلال جولة إسبانيا جدّد آمالنا في البطولة

بعد البداية الصعبة لموسم 2022 للويس هاميلتون وزميله جورج راسل، سمحت مجموعة من التحديثات على سيارة "دبليو13" في برشلونة نهاية الماضي على تحويل أدائها.

ونافس راسل ثُنائيّ ريد بُل في طريقه للصعود إلى منصّة التتويج، لكنّ تقدّم هاميلتون من آخر الترتيب في اللفّة الأولى إلى المركز الخامس مشجّعًا للغاية بالنسبة للصانع الألماني.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ وتيرة هاميلتون تُشير إلى أنّ مرسيدس امتلكت الحزمة الأسرع بشكلٍ عام، وهي تمنحه لمحة على عودة أدائه السابق الفائز للبطولات.

وقال وولف حول هاميلتون: "بدت تلك كسيارة فائزة بالسباقات، ولم يكن ذلك ليكون ممكنًا في السباقات الماضية".

وأضاف: "ذكّرني ذلك بالعام الماضي والأعوام السابقة عندما كانت السيارة متفوّقة".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ مرسيدس تؤمن الآن بقدرته على إعادة نفسها إلى دائرة المعركة على البطولة مع فيراري وريد بُل، أجاب وولف: "شاهدت سيارة سباقٍ اليوم ذكّرتني بسيارات المواسم المقبلة، حيث تكون متأخّرًا بـ 30 ثانية عن ركب السيارات الأخرى، وتعود إلى الأمام وعلى مقربة من منصّة التتويج. ذلك مشجّعٌ جدًا ويُظهر أنّنا حقّقنا خطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف: "هل بوسعنا المنافسة على البطولة؟ حسنًا، أعتقد بأنّ بوسعنا ذلك. لكنّنا نحتاج لامتلاك سيارة قادرة على الحلول في المركزين الأوّل والثاني. أعتقد بأنّ لدينا أسبابًا تدعونا للاعتقاد بقدرتنا على الوصول إلى ذلك".

وأكمل: "شاهدنا اليوم عدم تحقيق فيراري للكثير من النقاط، بالرغم من أنّه كان من المفترض بها ذلك. كما أنّنا نضغط بأقصى ما في وسعنا لإعادة أنفسنا إلى دائرة المنافسة".

ويتأخر يهاميلتون بـ 64 نقطة عن ماكس فيرشتابن متصدّر البطولة، بينما يتواجد راسل في موقعٍ أقرب بكثير على بُعد 36 نقطة فقط عن الصدارة.

وبالنسبة لبطولة الصانعين، تتواجد مرسيدس في المركز الثالث برصيد 120 نقطة، بفارق 49 نقطة فيراري و75 نقطة عن ريد بُل.

وقال وولف أنّ الفارق مع فريقَي الصدارة لم يُمحَ بالكامل، لكنّه يعتقد بأنّ الفارق تقلّص بشكلٍ درامي.

وقال: "باغتتنا هذه القوانين على حين غرّة بشكلٍ ما، وفهمنا ما نحتاج لفعله خطوة بخطوة من أجل إعادة الأداء إلى السيارة".

وأضاف: "شاهدنا خطوة كبيرة أخرى نهاية هذا الأسبوع، وربّما قلّصنا الفارق مع المتصدّرين إلى النصف. لكن لا تزال هناك الكثير من الطرق لإعادة نفسك إلى المعركة".

وأكمل: "لكن بقول ذلك فقد تواجد جورج في المركز الثالث. كانت قيادته لا تُصدّق، وكذلك دفاعه وتموضعه. أنا فخورٌ جدًا وسعيدٌ برؤية ذلك، نجمٌ أو سائقٌ رائع بصدد التشكّل".