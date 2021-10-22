مرسيدس تفنّد "ضوضاء" ريد بُل حول جهاز تعزيز سرعة المقاطع المستقيمة

لطالما كانت سرعة مرسيدس القوية على المقاطع المستقيمة مصدر جدل في بادوك البطولة بينما تدخل معركة اللقب بين فريق براكلي وريد بُل مراحلها الأخيرة في موسم 2021.

وقد بدت مرسيدس تتمتع بأفضلية كبيرة على صعيد السرعة القُصوى في جائزة تركيا الكبرى أمام ريد بُل، والتي كانت متعلقة بمستويات الارتكازية التي اعتمدتها.

وبينما قدّم الفريق الألماني خصائص محرك جديدة بعد العطلة الصيفية، إلّا أنّ غريمه النمساوي في حيرة من أمره حيال حجم المكاسب الذي حققته مرسيدس.

"سرعتهم على المقاطع المستقيمة قد أحرزت خطوة كبيرة مؤخرًا، وأعتقد بأن الجوانب التي كان بمقدرونا مُجاراتهم فيها مع أجنحة أصغر في السابق، الآن لا يُمكننا الاقتراب منهم" قال هورنر المندهش عند سؤاله عن أسباب أفضلية مرسيدس الحالية.

وبعد تحليل إضافي، يعتقد هورنر الآن بأن مرسيدس لا تتمتع فقط بأفضلية طاقة أمام محركات ريد بُل من هوندا، لكنّه مقتنع كذلك بأنها تستخدم جهاز تحتال به لتعزيز سرعتها على المقاطع المستقيمة، زاعمًا بأنها تُخفّض القسم الخلفي للسيارة على المقاطع المستقيمة.

فقال خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة الولايات المتحدة الكبرى: "أعتقد بأنّ مرسيدس تستخدم جهازًا للمقاطع المستقيمة والذي تستعين به على هذا النوع من الحلبات. إذا ما نظرتم إلى القسم الخلفي للسيارة، فقد رأيتم كيف ينخفض هذا القسم. أعتقد (تركيا) لعبت في ذلك الجانب لمكامن قوتهم".

وعند الضغط عليه للتعقيب على تعليقات هورنر، نفى وولف ما وصفه "بالضوضاء" حول أفضلية فريقه أمام ريد بُل.

وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا ندرك بالطبع بأن تلك رياضة سيحاول فيها المتنافسون دومًا معرفة ما إذا كان هنالك حل سحري بطريقة ما. ولكن لا يوجد هذا الأمر من خلال خبرتي، كلها مكاسب صغيرة، فوارق طفيفية تُضاف إلى بعضها البعض وترفع من الأداء".

وتابع: "نحاول فقط فهم سيارتنا بشكل أفضل وإضافة الأداء في زمن اللفة من دون الاستماع كثيرًا للضوضاء من حولنا".

وعند سؤاله عن تفسير لهيمنة مرسيدس التي أظهرتها في تركيا، زعم وولف أن فريقه وجد "النقطة المثالية" في الإعدادات على سيارته لموسم 2021.

فقال: "أعتقد أننا تمكنا من فهم كيف نصل إلى نقطة الإعدادات المثالية للسيارة. اليوم عندما تنظر إلى زمن اللفة، نجد مكسب المقطع المستقيم، حيث أعتقد أننا وجدنا الضبط المثالي بين السحب والارتكازية".