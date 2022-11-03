مرسيدس تفضّل الفوز بسباقٍ على تحقيق المركز الثاني في بطولة الصانعين

عانى الصانع الألماني من موسمٍ صعب في 2022 بالرغم من تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في مناسبة هذا العام، لكنّه أمام خطر إكمال الموسم من دون أيّ فوزٍ للمرّة الأولى منذ 2011.

لكنّ تحسّن أدائه مؤخّرًا تركه أمام فرصة منافسة فيراري على المركز الثاني في بطولة الصانعين خلف ريد بُل.

وفي حين أنّ المركز الثاني في البطولة سيعني نتيجة أفضل في النهاية للفريق، قال وولف أنّه يُفضّل تحقيق فوزٍ لإكمال الموسم عوضًا عن التقدّم مركزًا في ترتيب بطولة الصانعين.

وقال النمساوي: "سيكون الفوز دليلًا على أنّ سيارتنا عادة إلى دائرة المنافسة على الانتصارات. تحقيق المركز الثاني قد يكون لمجرّد خفض الآخرين ضغطهم وأنت تُحقّق المزيد من النقاط فحسب".

وفي حين أنّ وولف لا يُعارض التقدّم على فيراري في ترتيب البطولة، فإنّه يعتقد بأنّه من الأفضل تقييم تقدّم الفريق عبر أداء السيارة على المسار.

وقال في هذا الصدد: "سيكون ذلك مصدر عزاء بالتأكيد، لأنّ فيراري تمتّعت بأسرع سيارة في بداية الموسم".

وأضاف: "إكمال الموسم أمامها سيكون رائعًا، لكن مجدّدًا ليست تلك أولويّتنا. أولويّتنا هي فهم السيارة والتمتّع بسيارة سريعة على الحلبة".