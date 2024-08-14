مرسيدس تفصح عن هدفها الجديد لبقية موسم 2024 في الفورمولا واحد

بالنظر للسباقات الأخيرة، يبدو أن مرسيدس قد وجدت وتيرة جديدة للغاية مكنتها من تحقيق 3 انتصارات في النصف الأول للموسم.

حيث فاز لويس هاميلتون بسباقين في آخر 4 سباقات، وفاز جورج راسل بسباق واحد.

وضمن معرض تعليقه على التأدية القوية، تكلم وولف حول طموحاته التي يبدو أنها تغيرت للنصف الثاني.

فقال: "من الصعب التنبؤ بموقعنا بعد السباقات العشرة المقبلة".

وأكمل: "الفرق الأربعة الأولى متقاربة جداً. ذلك أمر جيد لأنه يرفع من حماسة الرياضة لمستويات مذهلة".

وتابع: "سنواصل العمل بكل قوتنا لتحقيق مزيد من الانتصارات والإنهاء على منصة التتويج في بطولتي السائقين والمصنعين".

وأردف: "لقد واجهنا بداية قاسية للموسم. لكن هدفنا خلال العطلة الشتوية كان حلّ مشاكل السيارة".

واسترسل: "قمنا بذلك، لكن واجهتنا مشاكل جديدة. وهذا ما وضّح الصورة لنا بشكل أفضل. قمنا بدراسة جميع الأمور التي اعتقدنا أنها كانت تسبب المشاكل".

واستكمل: "عمل الفريق بأكمله لحل المشاكل. مع تحقيقنا للتقدم، أدركنا مواضع الخطأ. وحققنا خطوات جيدة للأمام منذ ذلك الحين".

وأضاف: "قدمنا تأدية قوية في الصين، وذلك ما كان مؤشراً جيداً حيال إمكانيات السيارة، وهذا ما شجعنا أكثر".

بالمقابل، أوضح وولف أن هذه العلامات الإيجابية ازدادت بشكل أكبر منذ بداية السباقات الأوروبية.

فقال: "شاهدنا توافقاً حقيقياً بين بيانات نفق الهواء، بيانات المحاكي، وبين الأداء على الحلبة. وهذا ما جعلنا نشعر بالارتياح وحفّزنا أكثر".

وأكمل: "كنا نعلم الأداء الذي نحتاجه. عمل الجميع في المصنع بجد كبير لتحقيق ذلك بأكبر قدر من الكفاءة".

وتابع: "بعكس بداية الموسم، أصبح لدينا الآن سيارة قادرة على تسجيل المزيد من النقاط كل جولة".

واختتم: "لدينا ذلك اثنان من أفضل السائقين. نحتاج لمزيد من العمل إن أردنا الفوز في كل سباق. حققنا خطوات جيدة للأمام ونحن الآن ننافس في مقدمة الترتيب".