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مرسيدس تُفصح عن تفاصيل أصل نظام "داس" وابتكاره

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مرسيدس تُفصح عن تفاصيل أصل نظام "داس" وابتكاره
09-04-2020

كشفت مرسيدس تفاصيل عن نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" الذي أثار الجدل في الفترة الماضية من بطولة العالم للفورمولا واحد مُشيرة إلى أنّ جذوره تعود إلى ابتكارٍ تواجد على سيارتها منذ عدّة مواسم خلت.

أثارت مرسيدس الكثير من الجدل في بادوك الفورمولا واحد عندما شرعت في استخدام نظام "داس" في اليوم الثاني من التجارب الشتويّة، حيث سمح النظام للويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بتعديل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين من خلال تحريك المقود في قمرة القيادة.

واستخدم السائقان النظام عبر سحب المقود على الخطوط المستقيمة، وهو ما دفع المنافسين لطرح الكثير من الأسئلة حيال قانونيّة النظام من جوانب تقنيّة ورياضيّة، إلى جانب مسألة السلامة.

وكان نظام "داس" قد حُظر بالفعل للموسم المقبل، حيث وافقت مرسيدس على ذلك القرار بالرغم من الاتّفاق على الإبقاء على السيارات الحاليّة في موسم 2021.

وكشف بوتاس في التجارب الشتويّة أنّه علم بنظام "داس" قبل أكثر من عام، لكنّ جذوره تعود لفترة أطول من ذلك بكثير، حيث كشف جون أوين كبير مصمّمي مرسيدس عن أنّ الفكرة برزت من خلال مشروعٍ آخر منفصل تمّ استخدامه على السيارة.

وقال أوين ضمن فيديو نشرته مرسيدس على حسابها في يوتيوب: "وُلد نظام داس من رحم نظام آخر اختبرناه وتسابقنا به قبل بضعة أعوام وعمل حينها بشكلٍ ما، لكنّه لم يُقدّم كلّ الأداء المرجوّ منه".

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وأضاف: "يُمكن القول بأنّه كان نظامًا اختبرناه ولم يرقَ إلى مستوى توقّعاتنا. كانت هناك الكثير من الأشياء المماثلة، داخل فريقنا، أعني مشاريع أخرى يذكرها موظّفونا".

وأكمل: "بالنسبة لنظام داس فقد كان الجميع يُفكّر ويقول، ماذا تقول القوانين؟ وفي الحقيقة لم تُوقفنا القوانين. اعتقدنا بأنّ ذلك غير معتاد ومفاجئ".

وأردف: "حينها تبدأ بالتعمّق أكثر فأكثر، وتقول: حسنًا كيف يُمكنني إيقاف ذلك واتّباع مقاربة معاكسة وتقول: حسنًا سأحاول الآن منع أيّ أحدٍ آخر من الحصول على هذا الابتكار، ماذا عليّ أن أفعل؟ وما هي حججي؟".

وواصل شرحه بالقول: "يكون لديك حينها نظامٌ تبدأ بالتفكير في حجج الآخرين حياله، وعليك تصنيعه بطريقة لا يقع فيها ضحيّة لأيٍ من تلك الحجج".

وفي حين أنّ "فيا" أعلمت مرسيدس بأنّها راضية عن امتثال نظام "داس" للقوانين، خطّطت ريد بُل للتقدّم باحتجاجٍ رسمي عليه خلال جائزة أستراليا الكبرى.

وقال أوين: "أعتقد بأنّه كانت هناك ردود فعلٍ فوريّة حيال نظام داس بشأن عدم امتثاله للقوانين".

وأضاف: "لكن كلّما نظر فيه الجميع أكثر، كلّما قالوا: حسنًا، ربّما هو ضمن حدود القوانين، ولمَ لم نره من قبل؟".

وأكمل: "بات هناك ضغطٌ مؤكّدٌ الآن لإيجاد سبب لاعتباره خارج أطر القوانين، وتلك هي الفورمولا واحد بشكلٍ عام فحسب".

وقال أوين أنّ الطبيعة الظاهريّة لنظام "داس" وردّة الفعل حوله أثبتتا تواصل وجود رغبة من المشجّعين لرؤية الابتكارات الواضحة من قبل الفرق.

وقال البريطاني: "ما أثبته نظام داس هو أنّ هناك تعطّشًا في الفورمولا واحد لهكذا نوعٍ من الابتكارات، حيث يقوم السائق فجأة بتحريك المقود في اتّجاهٍ مختلف عن الجميع، ويحدث شيء لم يكن أحدٌ منّا يتوقّعه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك ما افتقرنا إليه على الأرجح، الابتكارات الظاهريّة التي تدفع الناس للحديث عنها والشعور بالحماس حيالها".

وأكمل: "هناك الكثير من الأشياء على سيارة مرسيدس لموسم 2020 والتي تُعتبر ابتكارًا رائعًا، لكن لا نريد الحديث حول أيٍ منها لأنّها توفّر أفضليّة تنافسيّة مهمّة".

وأردف: "لكنّ أحدها فقط هو الظاهر وتحدّث عنه الجميع كثيرًا".

واختمم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّ الرياضة ستكون أفضل لو كانت هناك الكثير من المواضيع المماثلة. ستُوفّر الكثير من الاهتمام بالرياضة".

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