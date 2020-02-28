مرسيدس تُغيّر محرّكها بعد عطل الخميس في برشلونة

توقّف هاميلتون على الحلبة بعد ظهر الخميس عندما انطفأ محرّكه نتيجة مشكلة في ضغط الزيت.

وتسبّبت تلك المشكلة في عدم عودة البريطاني إلى الحلبة إثر ذلك، واتّخذت مرسيدس قرار نزع وحدة الطاقة وإرسالها إلى معقل محرّكاتها في بريكسوورث لتحليلها والتدقيق في سبب العطل.

نتيجة لذلك تعيّن على مرسيدس تزويد سيارتها بوحدة طاقة أخرى لليوم الأخير من التجارب، حيث يتشارك هاميلتون وفالتيري بوتاس مهام القيام مجدّدًا.

ويُعتقد بأنّ مرسيدس أعادت تركيب وحدة الطاقة التي تعطّلت في تجارب الأسبوع الماضي على سيارة بوتاس، حيث تمّ تصليحها وإعادتها إلى دورة الاستخدام.

يُشار إلى أنّ مرسيدس لم تقتصر على فريقها المصنعيّ، إذ عانت زبونتها ويليامز من عدّة أعطال واضطرّ لاستخدام ثلاثة محرّكات حتّى الآن في التجارب الشتويّة لهذا العام.

وكان جورج راسل سائق ويليامز قد أشار في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع إلى أنّ المشاكل كانت مرتبطة بنظام الزيت، لذا من المفترض أنّ هناك مشاكل متشابهة عصفت بالفريقَين.

وقال البريطاني: "أجل، للأمر علاقة بمشكلة أنظمة الزيت. من الواضح أنّنا نستخدم ذات السيارة في التجارب الشتويّة، لذا فالأمر من بين تلك الأشياء التي تحدث".

وأكمل: "واجهنا للأسف مشكلتين في هذه التجارب وكلّفنا ذلك بعض الوقت على المسار. ذلك يعني أنّ برنامجك يُضغط قليلًا. نحتاج فقط لاستغلال ما تبقّى الآن".