مرسيدس تعي تهديد ريكاردو في سباق بلجيكا

في ظلّ تمتّع سيارة رينو بأداء قويّ بالخصائص منخفضة الارتكازيّة على حلبة سبا-فرانكورشان، ساعد ريكاردو الصانع الفرنسيّ على تحقيق أفض نتائجه في التصفيات منذ عودته إلى الفورمولا واحد كفريق مصنعي.

وسينطلق الأسترالي رابعًا أمام زميله إستيبان أوكون، وسيسعى ريكاردو لتحقيق منصّة تتويج في حال واجهت إحدى السيارات أمامه أيّة متاعب.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ ريكاردو يتمتّع بإمكانيّة تشتيت سائقي المقدّمة بسبب خصائص أداء رينو.

وقال: "السيارة المثيرة للاهتمام حقًا هي سيارة ريكاردو التي تتمتّع بارتكازيّة منخفضة، وقد كان هو الأسرع على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا قد نواجه وضعًا مماثلًا لذلك الذي واجهناه قبل بضعة أعوام مع فورس إنديا، أي أن تُحاول عدّة سيارات التجاوز عند المنعطف الأوّل ومن ثمّ الحصول على عامل سحب. سيكون من المثير متابعة ما ستكون عليه الاستراتيجيّات".

في المقابل يعتقد ريكاردو بأنّ مرسيدس وريد بُل أسرع على مدار السباق، لكنّ ذلك لن يمنعه من محاولة القيام بشيء ما.

وقال الأسترالي: "من الواضح أنّ ماكس وسائقَي مرسيدس كانا في عالم لوحدهم أيّام الأحد في أغلب السباقات. لذا أعتقد بأنّ الأمر سيتطلّب عاملًا إضافيًا من أجل التشبّث بهم طوال مسافة السباق".

وأضاف: "لكنّنا نتمتّع بأداءٍ قوي في المقطعين الأوّل والثالث. لذا إن كان بوسعنا التقدّم إلى الأمام فربّما قد تكون هذه حلبة بوسعنا الدفاع عليها".

وأكمل: "أعتقد بأنّهم يتمتّعون بمقطع أوسط قويّ، لكن من الصعب للغاية التجاوز هناك. سأصعّب مهمّتهم بالتأكيد إن تمكّنت من بلوغهم".

وأعاد التواجد في مقدّمة شبكة الانطلاق إشعال حماس ريكاردو، حيث قال: "الحقيقة هي أنّني دائمًا ما أضع أهدافًا لنفسي، وسواءً انطلقت رابعًا أو من المركز الـ 14 فإنّني سأدخل السباق بمستوى معيّنٍ من الإيجابيّة والثقة".

وأضاف: "لكن بالتأكيد فإنّ رؤية صاحب قطب الانطلاق الأوّل على مقربة منك تزيد حماسك، وهذا هو الموقع الذي أؤمن وأقدر على التواجد فيه".

وأكمل: "من الواضح أنّ النقاط مهمّة كذلك. كلّما تقدّمت إلى الأما أكثر كلّما حقّقت نقاطًا أكثر. سيكون بوسعي النظر إلى صاحب قطب الانطلاق الأوّل من المركز الرابع. في حال واجه أحدهم أيّة مشاكل فإنّ التواجد في الأمام يُساعد. وستظهر أكثر على شاشات التلفاز، وذلك رائع!".